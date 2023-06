'Kepler Sexto B', un Quijote que ve naves espaciales para denunciar los problemas sociales

Kepler Sexto B es el original debut en la dirección de Alejandro Suárez Lozano, una fábula social que utiliza la ciencia ficción para contarnos la historia de un anciano (Karra Elejalde) que imagina vivir en una nave espacial en la que se refugia de las heridas que le ha causado la vida. Hasta que encuentra a un alma gemela, Zaida (Daniela Pezzotti), una niña solitaria que vive atrapada con su padrastro. Juntos descubrirán que los sueños pueden hacerse realidad. Una película que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el 16 de junio.

Una película que, según su director nació de la última gran crisis: “Yo nací rodeado de cine, porque mi padre era un ingeniero de caminos que hacía cine en Super 8 y creaba mundos muy fantasiosos. De ahí sale mi gusto por ese tipo de personajes quijotescos que ven el mundo de una manera diferente. A mí me afectó mucho la crisis del 2008, como a todos, y de ahí viene también mi predilección por historias que hablen de los seres humanos desde un punto de vista más social. Unir mis aficiones con mis preocupaciones”.

“De ahí surge esta película en la que el protagonista es un Quijote que, en lugar de ver molinos, ve naves espaciales. Pero esa fantasía tiene una base social importante sobre el desarraigo familiar, las adicciones, las enfermedades mentales, las desigualdades sociales, los desahucios... Quería hablar de esos temas tan crudos, pero desde el punto de vista de la fantasía, a través de este Quijote que piensa que su piso es una nave espacial”.

Pero para el director, el tema principal de la película es: “El vínculo familiar. Un vínculo que no tiene por qué ser biológico. Puede ser creado. Porque lo fundamental son las conexiones humanas y aquí tenemos a dos personajes que están solos y se embarcan en misión de rescate mutuo. Y al final se salvarán, pero solo porque están juntos. Para mí ese es el tema fundamental de la película, la familia, los amigos, los vínculos humanos… que al final es lo que siempre nos salva”. y al final se salvan de una manera o de otra. Se salvan juntos, porque están juntos. Y para mí ese es el tema fundamental de la película. Es la familia, los amigos, los vínculos humanos. Son lo que nos salva.

Preguntamos a Daniela cúal es su relación con la gente mayor: "Aparte de mis abuelos no me relaciono mucho con gente mayor. Pero creo que no se tiene tan en cuenta a los abuelos y a gente mayor como se debería. También creo que hay que aprovechar todo el tiempo que podamos con ello porque la gente no es para siempre. Y en esta película también se habla mucho de eso que han comentado Álvaro y Karra, de que muchas veces escogemos a la auténtica familia, a los amigos. Por eso ellos construyen su propia familia, que sustituye a la que no tienen ”.

Daniela Pezzotti debutó en televisión en la serie HIT (TVE) y este es su primer papel en el cine : "El rodaje fue muy divertido porque Alejandro nos trató genial y he tenido la ayuda de Karra, que tiene una energía desbordante y siempre está de buen humor. Aunque tuviera que levantarme a las seis de la mañana y el trabajo fuera duro, sabía que iba a ver a Karra y que nos lo íbamos a pasar genial. Y Alejandro también me ha cuidado muchísimo. Todo el equipo me ha tratado genial”.

Aunque trate los temas sociales desde el fantástico, Alejandro asegura que: “Eso no significa que los trate con menos rigor, de hecho, soy muy respetuoso. Pero lo he hecho así porque es mi forma de ver la vida. Unir la ciencia ficción con esa realidad social le da un toque de realismo mágico, sin perder la solidez dramática de los temas que estamos tratando. En el fondo soy optimista y quiero ver el mundo como este personaje: Si hay monstruos, prefiero ver molinos ”.

“Estos dos personajes son el piloto y el niño –confiesa-. Aunque, en el fondo, lo que más me gusta es que, en cierto modo se intercambian los roles, porque aquí la niña es la adulta y el piloto es el niño. Creo que hay que contar las historias de la forma más sencilla posible y El Principito me ha facilitado mucho eso”.

Un piso convertido en una nave espacial

Una de las cosas más sorprendentes es entrar en este piso que el personaje de Karra ha convertido en una nave espacial: “La directora de arte, María Jesús Tarazona, ha hecho un trabajo fantástico –confiesa Alejandro-. Porque lo ha construido igual que lo hubiera hecho el personaje, con chatarra, basura, hueveras… y todas esas cosas que podría encontrar en la basura con ese síndrome de Diógenes que tiene. Pero a pesar de eso tiene algo muy bello, es una nave bonita, lo que nos ayuda a pensar que es un bello refugio de este personaje frente a la fealdad del mundo exterior. La nave es un personaje más y cuando la vi dije: “Ya está, ya tenemos película”.

En cuanto a sus proyectos, tras esta primera experiencia cinematográfica Daniela asegura que: “Por un lado me gustaría seguir trabajando como actriz, porque esta película me ha encantado. Y aunque nunca me lo había esperado, ha surgido y voy a dejar que todo fluya. Además, me gustaría ser criminóloga y ahora me debato entre las dos cosas (ríe)”.

“A mí me eligió esta profesión -confiesa Karra-. Aprendí a ser actor trabajando. A mí me hubiera gustado pintar e incluso ser cura, porque durante una época quería ser misionero. Y mi padre me daba una hostia y me decía: “Venga, al bar a trabajar con tu padre”. Y de joven fui electricista y me paseé quinquenios poniendo farolas por todo Vitoria. Pero creo que podemos ser lo que queramos. Y que a veces basta con que te obsesiones mucho por una cosa para que suceda”.

Kepler Sexto B se estrena en cines este 16 de junio.