Podemos seguirá negociando para que Sumar levante el veto a Montero

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido en una carta a la militancia del partido que su formación seguirá negociando con Sumar, a pesar de haber llegado ya a un acuerdo para concurrir conjuntamente a las elecciones generales del 23J, y que la formación liderada por Yolanda Díaz levante el veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"Es una decisión injusta y un error político y electoral", ha avisado Belarra en una carta difundida este sábado. Apenas unas horas después de que se conozca que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ocupará el número cinco de las listas en Madrid para acudir el Congreso.

"Podemos no acepta el veto a nuestra compañera Irene Montero. Pensamos que no incluir a Irene, ministra que ha llevado a los avances feministas más lejos que nadie, no solo es una decisión injusta, sino además un error político y electoral", se ha justificado.