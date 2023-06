El filósofo y profesor italiano Nuccio Ordine, uno de los mayores expertos sobre el Renacimiento y la obra del astrónomo, teólogo y pensador Giordano Bruno, que fue distinguido en mayo con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023, ha muerto este sábado a los 64 años en Cosenza, en la región de Calabria (sur de Italia), donde era profesor. Ordine ha fallecido en el Hospital de Cosenza, donde fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos en estado grave.

La noticia de su muerte la confirmó el alcalde Consenza, Franz Caruso, quien expresó su tristeza por la desaparición de "una de las figuras más cultas, en el sentido más amplio del término, que Calabria y todo el país han podido incluir en su historia reciente”.

También la Fundacion Princesa de Asturias ha confirmado en su cuenta de Twitter la muerte del académico italiano.

“Ha fallecido Nuccio Ordine, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023.



Nuccio Ordine, 2023 Princess of Asturias Award for Communication and Humanities, has died.“