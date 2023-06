En los últimos años, la industria de la moda ha buscado mostrar una nueva cara en su convivencia con el planeta. No solo los pequeños negocios, incluso las grandes empresas etiquetadas como fast-fashion, buscan hacerse un hueco dentro del concepto de moda sostenible. Durante mucho tiempo, este negocio ha funcionado como un sistema lineal basado en la obsolescencia programada y, junto a él, toda una cultura de consumo que ponía el foco en el chollo, la compra impulsiva, así como el usar y tirar.

El punto de inflexión llegó el 24 de abril de 2013, cuando un edificio de 9 plantas se vino abajo en Bangladesh muriendo más de 1.134 personas y quedando heridas otras 2.200. ¿El motivo? Las condiciones insalubres en las que trabajaban las víctimas para marcas muy conocidas de ropa europea. "A raíz de este desastre surgen asociaciones, movimientos como el fashion revolution [...] Nace como un catalizador a la situación que se estaba viviendo en países que son la fábrica textil del mundo", comenta a RTVE. es Isabel Antón, profesora titular de Derecho internacional privado en la UC3M y miembro de la asociación española Expertos en Derecho de la Moda.

No obstante, los expertos también recalcan que el camino es arduo y las contradicciones en el consumo, debido a una economía lineal profundamente arraigada, no lo están poniendo fácil.

Actualmente, el impacto medioambiental y social de una marca es un factor relevante en la mentalidad de los Zeta (grupo de personas nacidas a finales de la década de 1990 e inicio de los 2000), pero no un factor que determine la compra de forma generalizada. Así lo ha confirmado un reciente informe , el cual destaca cómo, si bien esta generación considera las condiciones laborales como la problemática más importante, seguido de las sobreproducción de ropa y la contaminación, el ranking de marcas favoritas lo protagonizan aquellas que continúan con prácticas de fast-fashion. "Les estamos contando cuentos. Por un lado les decimos que tienen que hacer las cosas bien y, por otro, pueden comprar, sin ningún tipo de vergüenza, productos muy baratos, traídos de otra parte del mundo y que no cumplen mínimos criterios medioambientales", afirma Gema Gómez, directora ejecutiva y fundadora en Slow Fashion Next.

La moda de autor como alternativa "de toda la vida"

Empezar con una marca de moda sostenible en un mundo donde lo que prima es el bajo coste parece una tarea difícil. Sin embargo, el negocio de la moda de autor defiende que esto es posible. Esta industria no busca seguir los estereotipos y las nuevas tendencias en el mercado. Es decir, este modelo de negocio apela por la originalidad, identidad conceptual y un uso intensivo de mano de obra. "Es un orgullo como marca tener clientas que, no solo siguen comprando prendas de alta gama, si no que siguen comprando prendas que adquieron hace 5 o 6 años. Para mí es el mejor ejemplo de sostenibilidad al no generar residuos", explica a RTVE.es Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME).

Modesto explica cómo el ADN de la moda de autor siempre ha sido sostenible desde el momento en que se diseñan las prendas para que duren, incluso, por encima de la vida del autor. "Ellos hacen productos para que duren dos meses. O recomponen toda su filosofía de negocio y del propio consumidor, algo muy complicado, o todo lo que van a contar es mentira", afirma. Cada vez más grandes empresas están optando por llevar a cabo políticas centradas en la segunda mano y el reciclaje, algo que, según este experto en moda, es una solución a corto plazo, ya que ese reciclaje va a seguir contaminando, aunque menos.

"Pienso que la clave está en primero repensar la obsolescencia programada. Vivimos en una sociedad en la que la industria ha adoptado esta con una facilidad tremenda", comenta este diseñador. Desde los años 90, estos creadores llevan haciendo colecciones que parecían contradictorias según las estaciones. ¿Por qué? Quitaron la denominación por temporadas primavera-verano, otoño-invierno y optaron por hacer prendas atemporales, ya que es algo "que puede condicionar a los clientes".