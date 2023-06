Una quincena de vagones del tren de pasajeros han terminado volcados por el accidente, según revelan imágenes de televisión, que muestran a decenas de personas subidos a ellos intentando rescatar a los pasajeros que han quedado atrapados en su interior.

El primer ministro indio Narendra Mondi ha asegurado sentirse "angustiado" a través de un tuit: "En esta hora de dolor, mis pensamientos están con las familias en duelo. Que los heridos se recuperen pronto".

“Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…“