Mueren al menos siete turistas por una avalancha de nieve en la India

La India ha confirmado este martes la muerte de al menos siete turistas tras una avalancha de nieve que también ha dejado varios heridos en el estado de Sikkim, en el norte del país, en el Himalaya, cerca de un paso de montaña hacia la región china del Tíbet. Las operaciones de rescate para localizar a una quincena de desaparecidos continúan.

"Catorce personas fueron rescatadas y trasladadas a un centro médico del Ejército cercano. Sin embargo, siete personas fallecieron. Las otras siete personas restantes recibieron primeros auxilios", ha indicado el Ejército indio en un comunicado, antes de añadir que los heridos fueron trasladados a la capital del estado, Gangtok.

Según las autoridades indias, una "avalancha masiva" tuvo lugar en la mañana de este martes cerca de la zona fronteriza de Nathula, un paso a más de 4.000 metros de altitud que conecta el Sikkim indio con la vecina China y muy frecuentado por turistas.

"Se teme que unos cinco o seis vehículos con entre 20 y 30 turistas de camino a Nathula están atrapados bajo la nieve", han indicado los militares, que han lanzado una misión de rescate junto con las fuerzas de Gestión de Desastres de Sikkim y la Policía.

"Afligido por la avalancha en Sikkim", ha escrito en Twitter el primer ministro Narendra Modi. "Condolencias a los que han perdido a sus seres queridos. Espero que los heridos se recuperen pronto".

El superintendente adjunto de Policía del distrito de Gangtok, Sonam Detchu Bhutia, ha señalado a EFE que la operación continúa en marcha.

La fuente añade que la avalancha de nieve tuvo lugar cuando "unas 15 o 20 personas estaban jugando con la nieve, todos turistas, cuando tuvo lugar la avalancha (...) y quedaron sepultados".

El oficial de policía, Loden Lepcha, ha explicado que era un día despejado después de que en días anteriores se produjeran lluvias fuera de temporada en la zona, y ha agregado que abril no es un mes conocido por las avalanchas . El incidente ha tenido lugar a las 11:30 horas (06:00 GMT), según el comunicado del ejército.

Las causas del desastre no están claras

El cambio climático aumenta el riesgo de avalanchas

Varias avalanchas han asolado el Himalaya indio en los dos últimos años, matando al menos a 120 personas. Un estudio revisado por pares publicado en la revista estadounidense 'Proceedings of the National Academy of Sciences' concluyó en 2018 que el cambio climático había aumentado los riesgos de avalancha en el Himalaya indio.

Se trata de uno de los peores sucesos de este tipo en la India, después del ocurrido en febrero de 2021, en el que más de medio centenar de personas fallecieron en una avalancha que arrasó un valle del Himalaya indio, al derretirse una gran masa de nieve en la cresta del Nanda Devi, una de las montañas más altas del Himalaya indio.

Miles de turistas acuden cada año a Sikkim, apodada la 'Tierra del Esplendor Místico', situada bajo el monte Khangchendzonga, también conocido como Kanchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo. El Nathu La sirve de ruta para la peregrinación del Kailash Mansarovar al monte Kailash en China, considerada una de las peregrinaciones más sagradas del hinduismo.

Los 3.500 km de frontera himalaya entre India y China han sido objeto de disputa desde la década de 1950. En los últimos años, ambos países se han apresurado a mejorar las carreteras y vías férreas en regiones remotas.