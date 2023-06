Carburantes: cuál es el precio de gasolina y diésel esta semana

Después de varias semanas bajando, los carburantes inauguran el mes de junio con una ligera subida. Este jueves, el litro de gasolina de 95 cuesta de media en España 1,58 euros, un céntimo más que hace siete días. En su caso, rompe con cinco semanas consecutivas de descensos. Por su parte, el diésel termina con diez semanas seguidas a la baja y este jueves se vende a 1,41 euros, un céntimo más que la semana pasada. Estos son precios reflejados en el último Boletín Petrolero de la UE que, en todo caso, muestra valores que incluyen impuestos.

Aunque hayan repuntado, ambos combustibles siguen estando por debajo de los precios anteriores al estallido de la guerra de Ucrania, a finales de febrero de 2022, cuando la gasolina costaba 1,59 euros y el diésel, 1,47 euros. Además, el diésel sigue siendo más barato que la gasolina por decimosexta consecutiva.

En comparación con la primera semana de 2023, cuando ya no se aplicaba el descuento de 20 céntimos por litro de carburante aprobado por el Gobierno, el diésel caído del 17% y la gasolina se mantiene casi estable, ya que refleja un descenso del 0,06%. Además, con los precios de este jueves, ambos se mantienen lejos de los valores de junio del año pasado, cuando ambos superaban los dos euros por litro.

Además, ambos carburantes son más baratos que en el resto de Europa. La gasolina en España cuesta menos que en la UE, donde su precio es de 1,71 euros, y está por debajo también de la media de la zona euro, de 1,77 euros. Lo mismo ocurre con el diésel, ya que en el grupo de los Veintisiete cuesta 1,54 euros y en la eurozona, 1,57 euros.

Llenar el depósito: entre 77 y 87 euros

Con estos precios, llenar un depósito medio de 55 litros cuesta casi 87 euros en el caso de gasolina, una cifra que cae a los 77,5 euros.

Además, en este contexto es importante mirar también al precio del petróleo. Este jueves, el barril de Brent -de referencia en Europa- cotizaba en el entorno de los 73 dólares, mientras que el Texas americano se intercambia a unos 69 dólares.

No obstante, hay que recordar que el precio del crudo no se traslada de forma directa al de los combustibles, ya que es preciso tener en cuenta otros factores como su cotización concreta e independiente del petróleo, los impuestos, el coste de la materia prima y los márgenes brutos, entre otras cosas. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.