Las jornadas electorales nunca están exentas de anécdotas y esta del 28M no iba a ser una excepción. Votaciones en tiempo récord, electores vestidos con trajes rocieros, monjas presidiendo mesas electorales o un votante que ha acudido a su colegio acompañado de un loro son algunas de las más jugosas de esta jornada.

Villarroya, La Rioja, ha vuelto a ser un año más el primer municipio en cerrar las urnas, aunque en esta ocasión ha batido su propio récord: sus siete electores han votado en 29 segundos y 52 centésimas, según ha cronometrado la secretaria del Ayuntamiento, Clara Martínez. "Estamos ya muy entrenados. Somos siete, tres están en la mesa, otros tres de suplentes y otra persona más. Así que para las 8 de la mañana ya estábamos aquí esperando, ha asegurado su alcalde, Salvador Pérez.

Pérez es el alcalde más longevo en todo el país, ya que tomó posesión de su cargo por primera vez en 1973, aunque afirma que no se cansa de ejercer como regidor: "Ya estoy acostumbrado", ha afirmado en medio de una gran expectación de medios de comunicación.

Los vecinos han festejado su hazaña con café, migas y alcachofas; una celebración que han continuado a mediodía con una comida popular en la plaza.

En el lado contrario, en el municipio segoviano de Rapariegos la votación se prolongará hasta las 21:30, una hora y media más que el resto, debido a una incidencia con las papeletas de la candidatura del PSOE, lo que ha obligado a retrasar a las 10:30 la apertura de colegios.

Un elector, acompañado por su loro

En un colegio de Palencia han tenido anécdota por partida doble: por un lado, ninguno de los titulares de una mesa electoral se ha presentado a la hora convenida; y además, un elector ha acudido a votar con su loro, un pájaro enorme que llevaba resguardado en el abrigo.

Según informa EFE, el hombre ha entrado en el centro preguntando por la mesa dónde tenía que votar ante la estupefacción de todos, interventores, apoderados, titulares, suplentes, vocales y agentes de Policía que estaban en el centro porque, como han relatado, "el animal era enorme" como podía deducirse por el tamaño de la cabeza que asomaba entre su abrigo.

Lamentablemente este vecino se ha tenido que ir sin votar. No porque el loro levantara sospechas de ningún tipo, sino por pura burocracia. Y es que aunque su propietario estaba empadronado en el barrio de San Antonio, y acudía a votar con NIE en mano y loro en pecho, todavía le faltaba un documento para poder introducir la papeleta en la urna.

El que también ha tenido problemas burocráticos para votar a sido el presidente de Castilla-La Mancha y candidato socialista a la reelección, Emiliano García-Page, ya que al llegar a su colegio electoral se ha dado cuenta de que no llevaba consigo el DNI.

"Me he dejado la cartera en el otro pantalón, me he cambiado de pantalón y me lo he dejado en el otro. Pero afortunadamente estamos al ladito", ha dicho Page quien ha bromeado con los periodistas sobre su hermano gemelo Javier: "Estaba por llamar a mi hermano gemelo, por si acaso colaba. Pero no va a colar ni quiero que cuele, las cosas tienen que ser limpias y esto es algo que funciona realmente muy bien en España", ha dicho.