Turquía celebra este domingo una jornada electoral histórica después de que Recep Tayyip Erdogan no lograra la mayoría necesaria tras ganar en la primera vuelta del 15 de mayo. Por primera vez, la oposición, con Kemal Kiliçdaroglu al frente de una coalición de seis partidos muy diversos, parecía tener posibilidades de arrebatarle la Presidencia al líder turco, que ahora parte como favorito en las encuestas.

Esta segunda cita con las urnas, que llega entre sospechas de fraude electoral y con la economía turca en horas bajas, decidirá la continuidad del líder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) tras dos décadas al frente del país en las que ha ido derivando a un poder cada vez más autoritario. Esta vez, sin embargo, hay menos esperanzas para aquellos que persiguen el fin de la era Erdogan, que en los sondeos de la primera vuelta llegaron a situarse en cabeza.

"Creo que terminaremos por encima del 50%", afirmó Erdogan ante sus seguidores al concluir la jornada electoral el 15 de mayo. Pese a lo que decían los sondeos, el presidente turco, que logró apoyo en zonas de las que se esperaba un voto de castigo, como las más afectadas por los recientes terremotos, se impuso a Kiliçdaroglu, y aceptó una segunda vuelta, convencido de poder ganarla.

"No quiere decir que Erdogan no se viera afectado por tales acontecimientos, pero fue capaz de conservar el apoyo suficiente para situarse como el ganador más probable en la segunda vuelta", expone el profesor en la York University y miembro del grupo de especialistas en Política Turca de la Asociación de Estudios Políticos, Matthew Whiting. "Kiliçdaroglu está haciendo todo lo posible para hacer ver a los posibles votantes que aún podría ganar, pero parece poco probable".

La sombra del fraude electoral

En la primera vuelta, la oposición denunció un intento del Gobierno de bloquear el recuento y la sospecha de irregularidades ha empezado a extenderse. Asimismo, la OSCE, aunque sostiene que las elecciones sí han sido competitivas, ha apuntado a una "ventaja injustificada" de Erdogan.

"Erdogan tiene poderes extraordinarios que envidiarían líderes como Putin y Biden y ha hecho campaña utilizando todos los recursos estatales a su disposición", expone el profesor y miembro del centro de estudios sobre Oriente Medio en la Metropolitan University de Toronto, Mustafa Koc. "Cada día tenemos más pruebas de que ha habido fraude electoral sistemático y a gran escala. La cuestión es por qué la oposición no pudo impedirlo y por qué aceptó los resultados de las elecciones parlamentarias".

"La oposición no pudo revisar las urnas correctamente, ni estar pendiente de todo el proceso. Además, en las zonas del sureste, kurdas, controladas por el Ejército, directamente, no pudieron entrar a fiscalizar", expone la profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija, Adela Alija.

"Sabemos que hubo fraude a gran escala y que la oposición no supo asegurar las urnas. Se cometieron irregularidades y no fue capaz de impedirlo", explica el investigador en el Barcelona Centre for International Affairs y en el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, Umut Özkirimli. Hace referencia, al igual que Koc, a 20.000 urnas que superaron el 95% de participación, según datos arrojados por el Partido de los Trabajadores de Turquía (Tip), y que plantean serias dudas sobre la legitimidad del conteo.

El investigador de CIDOB pone como ejemplo la provincia árabe y turca. "Los resultados dicen, por ejemplo, que el partido kurdo obtuvo cero votos y el partido nacionalista turco, los racistas, miles. No hay teoría en todo el mundo que explique esto".