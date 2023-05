El deterioro democrático en Turquía: la judicialización de la vida privada para reprimir los derechos humanos

El poder de Recep Tayyip Erdogan está más cuestionado que nunca en las elecciones que se celebran este domingo. Veinte años después de su llegada al poder, Turquía es un país más conservador, donde se reprime a opositores, periodistas y activistas. Las mujeres, personas LGTBI y refugiados viven con menos derechos y libertades. A ello se le suma la salida del Convenio de Estambul o la mala gestión del terremoto.

Erdogan afronta la cita electoral bajo un clima de enfado y malestar social. El país está sumido en una grave crisis económica, con una inflación que roza el 50% y una moneda en caída libre desde hace un año.

Si se cumplen las previsiones de Konda, una de las empresas demoscópicas más importantes del país, Kemal Kiliçdaroglu, el líder de la coalición opositora podría recibir el apoyo del 49,3 % de los votos, frente al 43,7% que conseguiría el actual mandatario cuyo mandato comenzó en el año 2002, cuando, después de ser excarcelado, fundó el Partido de Justicia y el Desarrollo (AKP) .

Desde entonces, aupado por los excelentes resultados económicos, el poder de Erdogan ha ido en aumento. Las elecciones presidenciales de 2014 le auparon a la jefatura del Estado desde donde impulsó la reforma constitucional de 2017, que sustituyó al régimen parlamentario por el actual sistema presidencialista imperante en la actualidad. La reforma constitucional le convirtió en lo que denominan sus críticos en el sultán posmoderno.

"Lo que sí está claro es que bajo el mandato de Erdogan, la situación de derechos humanos en Turquía no ha mejorado, al contrario, ha empeorado", zanja el portavoz de Amnistía Internacional , Carlos de las Heras . Se ha propiciado un ambiente de detención prolongada de activistas de derechos humanos o periodistas críticos con el gobierno. "El poder judicial se ha alejado completamente de la función de hacer justicia y se ha convertido en un mecanismo para silenciar a los opositores", explica la abogada especialista en derechos humanos y libertad de expresión, Sönmez.

Las ciudades afectadas por el terremoto en Turquía denuncian el abandono: "El Gobierno no nos ayuda" USOA ZUBIRIA (Enviada especial a Samandag) (Vídeo) / RTVE.es (Texto)

Reconoce que como corresponsal extranjero consigue trabajar en la calle y que incluso puede grabar a críticos con el régimen porque muchos no tienen reparo en expresar sus opiniones ante la cámara, Y eso a peasr de que " las multas por criticar al gobierno pueden ser de hasta 600.000 euros ", puntualiza. El mismo líder de la oposición, el favorito en la carrera presidencial se enfrenta a la justicia por "decir que Erdogan es autoritario, como podría decir cualquier político de la oposición en otro lugar" , argumenta.

El objetivo de Erdogan es debilitar a los más críticos , pero "la gente no se calla y critica al gobierno", arguye Ilya U. Topper. En julio de 2020 el Parlamento turco aprobó una ley que impone a las principales empresas de redes sociales establecer sus servidores en el país. Esta norma habilita a las autoridades a exigir el borrado de determinadas publicaciones , además de poder acceder a los datos personales de los usuarios de estas plataformas. Sin embargo, como expone el periodista, "la gente sigue haciendo chiste sobre Erdogan en Twitter".

"La gente no se calla y critica al gobierno"

"Hace luz de gas con los medios"

El régimen pretende silenciar a la oposición, pero según Topper, "hay un clima de cabreo que se impone al silencio". Una situación que se exacerba sobre todo con la voz de artistas, cantantes o cineastas, y es que pese a las trabas gubernamentales, en los quioscos se venden periódicos críticos y la prensa independiente no ha desaparecido. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF) el panorama mediático turco conduce al engaño.

"Es un régimen que hace luz de gas, confunde y engaña porque no hay una represión palpable. Hay medios independientes cada vez más asfixiados, pero siguen existiendo, son prestigiosos y conviven con mucha prensa extranjera. Parece que no es un país que coarte la libertad de prensa, pero a la vez tiene las cárceles con periodistas acusados con falsas imputaciones y que no nos permite contarlos como periodistas presos", asegura la vicepresidenta de RSF, Edith Rodríguez Cachera. Es una prueba de un régimen autocrático, presuntamente blando y muy tolerado por Occidente", subraya.

La organización calcula que el 90% de los medios nacionales están controlados por el poder político. En estos comicios este clima se ha vuelto a intensificar: "Los ultranacionalistas pagan su enfado con reporteros, columnistas, comentaristas y periodistas ciudadanos".