Como todos los años, recibimos la Feria del Libro de Madrid, que comienza este viernes 26 de mayo, con unas recomendaciones de cómic. Hay para todos los gustos, pero todos tienen en común su indiscutible calidad. Durante estos días os iremos recomendando otros títulos, porque la oferta es amplia y variada. Además, os recomendamos que si queréis la firma de algunos de vuestros autores favoritos, en esta Feria del libro suele ser más fácil conseguirla que en los abarrotados salones de cómic. Y aparte de los títulos que os sugeriremos nosotros, os recomendamos hablar con la gente que más sabe, los libreros, que ellos os podrán orientar con cómics para todo tipo de edades y gustos.

La mayoría de estos dibujos, que son parte importante de nuestra historia, no habían vuelto a publicarse desde hace más de cuarenta años . Ahora Reservoir Books recoge los mejores en dos volúmenes imprescindibles: La edad del silencio y Los tiempos bárbaros . Dibujos que nos demuestran que Andrés ya era un genio desde sus inicios y que nos permiten apreciar su evolución humorística y artística. "OPS era la representación del espíritu de mayo del 68 a la ibérica, en contraposición al mundo sucio, cerrado y oscuro de la dictadura", aseguraba Rábago sobre su Aler Ego. Lo mejor es que, gracisa a esa parte artística, estos dibujos no han envejecido absolutamente nada. Dos libros imprescindibles que nos invitan a reflexionar y a disfrutar del arte de uno de los grandes dibujantes de nuestra historia.

Antes de convertirse en "El Roto", Andrés Rábago (Madrid, 1947) firmó sus viñetas durante mucho tiempo como "Ops", en los años 70 y 80, en medios como Hermano Lobo, La Codorniz, Triunfo o Madriz. En donde hizo un agudo retrato de la Transición , con sus surrealistas dibujos llenos de humor negro y dobles sentidos. Dibujos que no solo funcionaban como retrato de una sociedad en construcción con un futuro incierto, sino que eran obras de arte en sí mismos , ya que estában muy influídos por Goya o el dadaismo.

También destacamos su versión del monstruo, que se aleja de la versión icónica de Boris Karloff en las películas. Un monstruo que es inteligente y que solo recibe el rechazo de todo el mundo por su apariencia . Por cierto que, más allá del tema central de la novela, lo de jugar a ser dioses y desafiar a la naturaleza, también nos habla del tema de la belleza, tan de moda con las redes sociales. Y nos deja con la duda de si el verdadero monstruo es el doctor o su criatura. Sin olvidar la excelente documentación que hace de cada escenario, de cada elemento del decorado o del vestuario, una pieza de orfebrería dibujada. Un cómic que debería figurar entre lo mejor del año y que podéis regalar tanto a los aficionados al cómic como a los que no lo sean. Porque es una auténtica joya visual.

Hace un par de años, para el Día del libro de 2021, os recomendamos la espectacular adaptación de George Bess del Drácula de Bram Stoker . Ahora, el dibujante se atreve con el otro gran mito de la literatura fantástica y la novela que inició el género de la ciencia ficción: el Frankenstein de Mary Shelley (Norma editorial) . Como en el caso del vampiro, se trata de una excelente adaptación, aunque otorga un mayor protagonismo al monstruo que en la versión original . Me gustaría destacar que, abras el cómic por donde lo abras, te encontraras con espectaculares ilustraciones en blanco y negro, que solo pueden calificarse de obras de arte. Y algunas que son a página completa, son dignas de enmarcarse .

Una historia casi de terror, que también se inspira en Frankenstein, de Mary Shelley , para contarnos cómo Logan es capturado por una siniestra organización científica que decide convertirlo en un arma para sus oscuros planes . De ahí que cubran sus huesos con ese metal indestructible y se dediquen a intentar manipularlo mentalmente para que siga sus órdenes. Una apasionante historia, llena de acción, emoción y violencia , en la que destacan los dibujos de Windsor-Smith, tremendamente detallistas, pero que no ralentizan la narración. El tomo se completa con una secuencia de flashback que el británico ilustró para otro cómic de Lobezno y la historia Wounded Wolf, otro célebre cómic de La Patrulla X, protagonizado por Logan, con guion de Chris Claremont y dibujos de Windsor-Smith, además de varias portadas y páginas originales que nos permiten disfrutar del virtuosismo del artista a gran tamaño. ¡Una joya!.

Si os gustó la serie ¡García!, de HBO (y si no también), no podéis perderos el nuevo volumen del cómic original en el que se basa ¡Garcia! 4 (Astiberri) . Un trepidante cómic de serie negra, de inspiración pulp, formato manga y acción sin pausa al estilo de James Bond, que narra las aventuras de un antiguo superhombre del franquismo del que se creía que era solo una leyenda y que vuelve a la vida en la España de nuestros días, más de cincuenta años después de la última vez que estuvo activo. Al despertar conocerá a una intrépida joven periodista, Antonia, con la que desfacerá entuertos y conspiraciones políticas varias.

Pero lo mejor es que en junio saldrá a la venta el segundo tomo , publicado en Estados Unidos en 2022 y que permanecía inédito en España. Nos cuenta como el joven Fletcher Arrowsmith, teniente del Cuerpo Aéreo de Ultramar, es enviado a una misión secreta y peligrosa dentro de territorio prusiano. Su objetivo es rescatar a una princesa de las garras del enemigo y detener un plan letal que podría destruir toda Europa. Un tomo que también incluye cincuenta páginas de extras, con bocetos, diseños y lápices del dibujante gaditano, una entrevista con Kurt Busiek y portadas alternativas de algunos de los mayores talentos de la industria del cómic norteamericano. Unos cómics en los que destacan los maravillosos diseños de Pacheco y que no pueden faltar en la comicteca de ningún aficionado.

El protagonista es Brian, un jovencito que disfruta haciendo cortos de ciencia ficción y dibujando inquietantes monstruos. Y que vive en un mundo onírico lleno de imágenes de pesadilla . Un mundo que se tambaleará cuando conozca a una atractiva jovencita de la que se enamora. Pero... ¿Entenderá la joven su universo de pesadilla?. En este segundo capítulo ha llegado el momento de rodar el corto y las fantasías del protagonista se mezclarán con la realidad. Otra obra inclasificable, con un dibujo espectacular, y que no deja de sorprendernos, intrigarnos e inquietarnos desde la primera a la última página. ¿Qué es fantasía? ¿Qué realidad? ¿Acaso importa? Una obra hipnótica e imprescindible.

Laberintos 2 (Reservoir Books) , es el segundo capítulo de la nueva trilogía de Charles Burns, el David Lynch de los cómics , que siempre usa el lenguaje de las películas de terror de serie B, la novela negra, el pulp, la estética de los años 50 y los cómics de Robert Crumb como vehículo para hacer una aguda crítica social . Tras las aclamadas Agujero negro y Vista final, Burns está inmerso en esta hipnótica trilogía autobiográfica en la que retrata a un artista adolescente (que es su alter ego), sus obsesiones (como el cine de Serie B), sus sueños y sus miedos . Además de hablarnos de los problemas y dudas de la adolescencia (no deja de ser un coming-of-age) y las relaciones insanas.

Comienza así una alocada aventura en la que el humor sirve a Trondheim para reflexionar sobre temas fundamentales como la violencia (pobres romanos), la amistad, el poder, la ambición o la religión. De hecho el conejo y Obélix se enfrentarán a un personaje que dice ser el mismísimo Tutatis. En el cómic no falta ninguno de los tópicos de los álbumes de Astérix, desde las peleas con los romanos hasta la poción mágica, sin olvidar el banquete final, pero el autor da una vuelta a todos esos temas ofreciendonos algo fersco y nuevo a cada página. Y es que se nota que ha estudiado detenidamente la estructura de los guiones del añorado Goscinny. uno de los cómics más sorprendentes del año.

Si sois fans de Asterix (y si no también), os recomendamos ¡Por Tutatis! (Astiberri) , la nueva y deliciosa locura de Lewis Trondheim (La mazmorra), que es un divertidísimo homenaje a Astérix y, a la vez una atualización del personaje, hecha desde la más profunda admiración. Y para ello Trondheim utiliza a su personaje más popular, Lapinot (un conejo tranquilo siempre se ve envuelto en las aventuras más disparatadas), que, en la primera viñeta se despierta junto a un corpulento personaje que no es otro que Obélix. Y es que, sin saber cómo ni por qué, el conejo ocupa el cuerpo de Astérix .

'Batman: Yo soy suicida'

Portada de 'Batman: Yo soy suicida'

Una de las colecciones más interesantes de la editorial ECC, que publica los cómics de DC en España, es DC Focus, que recoge interesantes sagas comentadas por sus propios autores, que también aportan extras inéditos. Ya hemos disfrutado de títulos como el Superman de Carlos Pacheco, The Nice House on the lake (por el que Álvaro Martínez Bueno vuelve a estar nominado este año a los Eisner) o el Rorsach de Jorge Fornés y Tom King. El nuevo volumen publicado es Batman: Yo soy suicida, de Tom King, el guionista del momento en EE.UU. y el pamplonés Mikel Janín. Una historia en la que Batman deberá formar su propio Escuadrón Suicida, con algunos de sus peores enemigos, para enfrentarse al poderoso Bane.

Una historia llena de tensión, acción y grandes momentos en la que destaca el dinámico y poderoso dibujo de Mikel que, para la ocasión, ha preferido reproducir sus dibujos tal como los concebió, en blanco negro y grises (sin el color que le añadieron después). Además, el volumen cuenta con una introducción del propio MIkel Janín, en donde cuenta como tuvo que elegir entre dibujar superman (su sueño desde niño) o Batman, y como fue su trabajo con el personaje. Y una completa entrevista con el dibujante en la que narra, entre otras muchas cosas, como en estos números podría haberse empezado a gestar esa historia romántica entre Bruce y Selina que casi acaba en boda. Sin olvidar portadas, bocetos y diseños de los personajes. ¡Una maravilla!

Portada de 'Flash. El hombre más rápido del mundo'

Por cierto que ya sabéis que el 16 de junio se estrena la esperadísima película The Flash, y ECC publica un volumen que es la precuela oficial de la cinta Flash: El hombre más rápido del mundo, que se ambienta en el mismo universo de la historia dirigida por Andy Muschietti y protagonizada por Sasha Calle, Ben Affleck o Michael Keaton. En el cómic vemos como Barry Allen está empeñado en demostrar que su padre no fue el asesino de su madre, lo que le ha llevado a formarse como policía forense. Y se enfrentará a villanos como alquitrán, Chatarra o Top. Un cómic del guionista Kenny Porter y los dibujantes Ricardo López Ortiz, Juan Ferreyra y Jason Howard, que es ideal para los lectores que no conozcan al personaje.