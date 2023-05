Un vehículo ha colisionado este jueves contra la verja de entrada a Downing Street, donde se ubica la residencia y oficina del primer ministro británico, Rishi Sunak, según informan los medios británicos.

Un hombre ha sido detenido por la Policía tras el incidente por "daños criminales" y "conducción peligrosa". Según un comunicado de la Policía Metropolitana de Londres se desconoce si ha sido intencionado y no ha causado heridos ni víctimas.

“#UPDATE | At around 16:20hrs a car collided with the gates of Downing Street on Whitehall.



Armed officers arrested a man at the scene on suspicion of criminal damage and dangerous driving.



There are no reports of any injuries.



Enquiries are ongoing.“