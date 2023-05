Detenguda a Eivissa la filla de Mick Jagger per insults i agressions a policies

Jade Jagger, la filla del llegendari cantant Mick Jagger, va ser detenguda la nit de dimecres a Eivissa presumptament per agredir i insultar agents de la Policia Nacional.

Els fets varen ocórrer aquest dimecres entorn de les 21.00 hores a un restaurant del centre històric d'Eivissa, ubicat al carrer de sa Creu. Segons l'atestat, els agents hi varen anar quan varen ser alertats que dins l'establiment s'hi estaven produint aldarulls. Segons fonts pròximes a la investigació que han informat l'agència EFE, els aldarulls eren protagonitzats per un client. La resta de clients i els propietaris del restaurant varen avisar la policia.

Agressió de l'home

Quan els policies hi varen arribar es varen trobar fora del local un home, que quan va veure els agents, s'hi va tirar damunt per agredir-los. Davant aquesta situació va ser reduït i detengut. En aquest moment, Jade Jagger va sortir del restaurant per defensar l'home, atacant presumptament als policies i rapinyant i insultats una dona policia que participava en l'operatiu.