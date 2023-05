Identificat l'autor d'un grafit a la torre dels Jardins de Natzaret de Palma

La Policia Local de Palma ha instruït un atestat per un presumpte delicte de danys contra el patrimoni històric, artístic i cultural.

Gràcies a una actuació policial anterior on s'identifica al presumpte grafiter, el GISD aconseguí relacionar-la amb la possible autoria d’aquesta pintada.

A l'autoritat judicial

Un cop identificat, el jove de 29 anys fou citat per comparèixer a les dependències policials en qualitat d'investigat no detingut per la presumpta comissió en un delicte de danys contra el patrimoni històric i sent remés l'atestat a l'autoritat judicial.