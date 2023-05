'Pelucas Paruka', un relato sobre las apariencias y como encontrar nuestro propio camino

Mostrar nuestro verdadero yo no siempre es fácil, sobre todo a desconocidos, por eso a veces optamos por disfrazarnos o aparentar lo que no somos. Un juego de las apariencias que es uno de los temas que trata la novela infantil-juvenil Pelucas Paruka (Barco de vapor), de Catalina González Vilar, que cuenta con las ilustraciones de Cinthya Álvarez.

El libro está ambientado en los años 20 del Siglo XX y cuenta la historia de Emma, una joven de buena familia a la que le han enseñado que para ser una dama Excelentísima no tiene que hablar mucho, ni tampoco bailar y, sobre todo, ha de mostrar siempre un aspecto perfecto. Por eso, cuando pierde hasta el último pelo de la cabeza, no duda en ponerse en las mejores manos para cubrir su calva, las del último representante de una familia de grandes peluqueros, Amadeus Paruka. Lo que no sabe Emma es las consecuencias que esto le traerá en la conservadora sociedad de Le Ville, ni en su propia vida.

Lo curioso es que la historia se inspira en una amiga de Catalina: "Sí, al menos ella fue, sin ser consciente, la que provocó el chispazo inicial. Es una amiga con la que coincidí durante una época, pero luego nos perdimos la pista. Yo sabía que en ese tiempo su problema con su cabello se había agravado, terminando prácticamente por perderlo. Un día nos encontramos en la calle por casualidad. Llevaba un pañuelo de colores intensos, anudado a la cabeza, a modo de turbante, y la vi preciosa y llena de confianza y de seguridad. Esa imagen, esa sensación que me transmitió, están en el corazón de esta historia. Así que sí, aunque Pelucas Paruka es una historia muy fantasiosa, hay una persona real que lo inspiró".

El peso de las imposiciones familiares

En el libro Catalina nos habla de la ostentación, las apariencias, la diferencia de clases, como nos disfrazamos para relacionarnos con los demás... "Muchos de esos temas están en la historia -asegura-, pero sobre todo me interesaba la inseguridad de Emma, cómo le afectan el peso de las imposiciones familiares sobre cómo debe ser, como debe comportarse, y el camino que recorre para desprenderse de todo eso. No es un camino heroico, duda, se equivoca, intenta aferrarse al destino que se suponía que era para ella, pero finalmente termina conociéndose mejor y afrontando con valor su realidad".

Pero... ¿Cómo es Emma? "Es tímida e insegura -afirma Catalina-, no solo porque se ha quedado calva repentinamente, sino debido, como decíamos, a las rígidas normas familiares que limitan todo tipo de espontaneidad y naturalidad. El libro tiene un tono humorístico y también es paródico en esta serie de normas: no sudar, no estornudar, no tropezar... pero creo que todos podemos identificar en nuestro día a día reglas igualmente ridículas que tratan de definir qué es ser una mujer perfecta".

Destacar también a Amadeus, ese joven peluquero que desciende de una larga familia dedicada a esos menesteres: "Me encantan los personajes que aman su oficio y lo hacen con cuidado y orgullo. Amadeus ha nacido en una familia de peluqueros de pelucas y está resignado a seguir siéndolo. Pero a lo largo de la historia se vuelve a enamorar de su oficio, vuelve a tener sentido para él, porque las pelucas cobran vida al utilizarlas Emma".