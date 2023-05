'Nayola', el amor y la fuerza de tres generaciones de mujeres angoleñas contra la guerra

Nayola, del portugués José Miguel Ribeiro, es una de las grandes películas de animación de este año, que fue seleccionada para Annecy y opta a dos Premios Quirino de la Animación Iberoamericana: Mejor Largometraje y Mejor Desarrollo visual. Una crítica contra las guerras a través del amor y la fuerza de tres generaciones de mujeres angoleñas: Lelena (la abuela), Nayola (la hija) y Yara (la nieta).

Una película que se basa en la obra teatral A Caixa Preta, de Mia Couto y José Eduardo Agualusa, que muestra las terribles consecuencias de la guerra civil angoleña. “He querido adaptar esta obra –asegura José Miguel-, porque contaba cómo esa guerra afectaba a tres mujeres y cómo el amor de esas tres mujeres conseguía sobrevivir a esos terribles efectos de la guerra”.

“Es un tema que me toca mucho –añade-, porque, aunque no haya estado en la guerra, conozco sus efectos, ya que mi padre participó en la de Guinea Bissau y se trajo esa guerra a nuestra casa. Por eso conocía los efectos de la guerra en la gente y sus efectos destructores en las relaciones entre la gente”.

José Miguel asegura que la idea de la película surgió durante un viaje a África: “He hecho varios viajes de trabajo a África y fue en uno de ellos, a Luanda, la capital de Angola, cuando un amigo que vive allí desde hace 30 años y está casado con una angoleña, me enseñó esta obra de teatro. Y me pareció que era un poco la historia que yo quería contar, pero desde el punto de vista de las mujeres angolanas ”.

“Tenemos una gran responsabilidad con las antiguas colonias”

Preguntamos a José Miguel qué responsabilidad cree que tenemos países como España y Portugal con las antiguas colonias. “Tenemos la grandísima responsabilidad de reconstruir la verdad –asegura-. Porque la narrativa que se se sigue usando en Europa para este tema sigue siendo muy paternalista, muy distante, muy imprecisa. Por ejemplo, siempre destacamos la épica de los descubrimientos de un país pequeño, como Portugal, pero siempre obviamos que eso iba ligado a la esclavitud. Y eso es un error enorme, porque olvidamos la dimensión humana. No podemos presumir de haber hecho esos descubrimientos olvidando que trajeron el sufrimiento a más de cuatro millones de angolanos que fueron convertidos en esclavos y llevados a la fuerza a las Américas. Fueron 400 años de comercio de esclavos que reducimos a ‘la historia de la esclavitud’”.

“Pero no podemos reducirlo a eso –continúa-, tenemos que contar todas esas pequeñas historias. Lo que no es fácil, porque la mayoría se han perdido y las que nos quedan están completamente alteradas. Reconstruir eso es trabajo de historiadores y yo no puedo hacerlo porque no lo soy. Pero si he intentado con esta película traer el presente de Angola a Europa. Ese presente representado por una joven rapera (Yara) que todos los días intenta cambiar su país, que defiende los derechos humanos, defiende a la mujer negra, e intenta cambiar esa sociedad machista. Eso es lo que he intentado hacer con la película, reflejar la realidad actual en Angola”.

Entonces… ¿Cuál es la situación actual de las mujeres angoleñas? “Lo que he visto es que la transformación de la sociedad está cada vez más ligada a una contribución y participación mucho más grande de las mujeres. Ellas están en los movimientos de transformación. Suelen ser chicas jóvenes, como Medusa, la rapera que hemos usado para el personaje de la nieta y que tiene 27 años”.

“Hace seis años Medusa fue la primera mujer en participar en un combate de rap, algo que antes estaba vetado a las mujeres -continúa-. Y ahora ellas se han incorporado a estos eventos. Y ella es la que trajo ese cambio. Por eso siento que la sociedad angolana está en un momento de transformación decisivo. Y creo que nuestra responsabilidad, como occidentales, es apoyar esos cambios. La democracia no puede ser algo impuesto, tiene que nacer en el propio país, pero Europa puede contribuir a su construcción dando voz a personas como Medusa y ayudando a las asociaciones y movimientos que la defienden. Y presionando a los gobiernos para que escuchen a esas personas y sus ideas”.