Helados más caros por la subida de ingredientes y energía

Comprar un helado artesanal hoy en día es casi un 10% más que hace un año. Entre las principales causas, la subida del precio de la energía y los ingredientes necesarios como la leche y el azúcar. En este contexto, los heladeros artesanales buscan fórmulas para no encarecer más el producto final.

No obstante, donde más están notando la subida es en la receta principal que usan para hacer la manteca. Casi todos los ingredientes básicos que lleva un helado han subido. Por ejemplo, en uno de chocolate se ha incrementado más de un 30% la leche o el azúcar, y hasta un 70% el de la mantequilla o la nata. A todo ello hay que sumarle el precio de la luz.

Así, el gremio ha buscado fórmulas para evitar que los costes se disparen demasiado, entre ellas, comprar los ingredientes entre varias empresas, hacer un mayor acopio o retirar de la carta los sabores que más se han encarecido o los menos se demandan. "Hoy vas a comprar sandía y vale cuatro veces lo que costaba antes. Entonces, ese producto, por ejemplo, no lo estoy haciendo de momento", explica a TVE Pedro Coloma, responsable de heladerías 'Ibense'.

No obstante, el aumento en el precio final no ha sido tan pronunciado y puede traducirse, de media, en 20 céntimos más por una tarrina de helado .

A pesar de ello, la demanda no baja

En este escenario, los consumidores de momento no lo notan. Algunos reconocen que no se fijan demasiado en el precio y, al ser un producto ocasional, tampoco piensan dejar de degustarlo. "Estamos en Alicante, hace mucho calor y es un capricho", reconoce un cliente. Así, aunque los precios son algo más altos, no congelan las ganas de los que disfrutan de este producto.