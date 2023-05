'El museo', una espectacular reflexión gráfica sobre el arte y las ideas

En 2018, Jorge Carrión y Sagar Fornies (autores de esa joya del periodismo gráfico que es Los vagabundos de la chatarra), nos sorprendieron con Gótico (Norma Editorial), más que un cómic, un ensayo gráfico sobre la colección de arte gótico del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Un libro tan revolucionario que decidieron ampliarlo en El Museo (Norma editorial), en el que reflexionan sobre la historia del arte y de las ideas a través de las obras e incluso de los empleados del museo catalán. Un libro que solo puede calificarse de "obra de arte".

Preguntamos a Jorge Carrión cuál es la relación entre ambas obras: "Gótico fue el ensayo del ensayo gráfico. Una búsqueda que después se convirtió en un capítulo, con algunos cambios, de El Museo. La diferencia es de escala, pasamos de una sección de museo a la historia del arte universal; y de técnica, porque en El Museo nos abrimos a la entrevista y a la crónica, a personajes reales y vivos, pero también a recreaciones de personajes históricos, muertos".

Preguntamos a Sagar cómo ve la relación entre el cómic y los museos: "Creo que es una relación, nos conocemos, pero vamos a darnos un tiempo de momento, y quizás más adelante... Pero poco a poco el comic está entrando, y la sensación es que con normalidad y méritos propios. Creo que una de las virtudes que tiene el comic es que puede ser cientos de cosas, entre ellas, un museo, y quizás este lento reconocimiento que está teniendo es porque no se han explorado todavía todas".

Pero no solo retratan a grandes artistas y pensadores, en sus páginas también tienen su momento los empleados del museo, los encargados de la seguridad. " Hemos querido retratarlos porque el museo no sería posible sin ellos -afirma Sagar-. Si tú vas a un concierto, vas por unos músicos, pero detrás hay una millonada de profesionales que hacen posible el espectáculo. Solo quisimos poner allí un poco el foco".

También dedican un capítulo a Las cifras de las manos de Goya , el grabado en el que el pintor plasmó el lenguaje de signos de los sordos. "Goya es varias cosas -comenta Sagar-, uno de los pintores más importantes de la historia, pero también uno de los primeros cronistas gráficos , de los primeros que se interesaron por retratar su momento y su sociedad, y es interesante, que usará esta habilidad suya para poder relacionarse y que lo pudieran hacer los demás. A mí me parece que es algo que, como artista, le otorga una gran dimensión".

Cada página del cómic es una obra de arte

Destacar el despliegue gráfico de Sagar. Cada página, cada viñeta, es totalmente distinta a las demás, usando diferentes técnicas y estilos que convierten a este cómic en una obra de arte en sí mismo. "Me gustaría pensar que he usado un solo estilo: el mío -asegura Sagar-. Sí que es verdad que intenté acercarme a cada época. Y lo que sí cambié mucho es la técnica, pues era una manera fácil de diferenciar las épocas".

"Me hubiera gustado usar más técnicas: temple al huevo, pasteles... Pero pensé que no se apreciaría en la reproducción, solo en los originales, y al final el objetivo era un libro. Pero mucha parte del libro está resuelta en bolígrafo, que es con lo que he estado trabajando estos últimos años".