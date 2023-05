Pilar Lucas tenía solo 22 años cuando le diagnosticaron lupus. "Me quedaba paralizada en un sillón sin poder moverme y sin saber qué es lo que me estaba pasando”, explica a RTVE.es. Pilar cuenta que tenía mucho cansancio, fotosensibilidad, hinchazón y dolores en los músculos y en las articulaciones e incluso le costaba realizar las tareas domésticas: "No podía ni descorchar una botella ni cortar un filete”, dice.

Más de cinco millones de personas en el mundo, como Pilar, padecen lupus, según la organización Lupus Fundation of America. Se trata de una enfermedad autoinmune por la cual el sistema inmunitario del paciente ataca a los órganos y a los tejidos, y afecta en mayor medida a la población femenina, precisa Ricard Cervera, jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona. Las causas se desconocen, y tampoco tiene cura.

"Tú me ves y si no te cuento nada no dirías que tengo lupus", explica por su parte Carlota Martín, diagnosticada con esta enfermedad desde hace diez años. "No tengo marcas en la piel, ni ninguna discapacidad física”, aclara la paciente.

La diversidad de síntomas y la intensidad en la que se manifiestan generan gran incertidumbre sobre esta dolencia, que este miércoles celebra su día mundial para concienciar a la sociedad, que puede ser incapacitante e incluso causar la muerte.

"Te genera mucha incertidumbre" Actualmente Pilar tiene 62 años y preside la Asociación Catalana de Lupus. Afirma que la enfermedad le ha obligado a pedir en su trabajo una incapacidad total, ya que no puede aguantar más de ocho horas seguidas realizando sus funciones laborales. Mireia Manzano también se ha visto obligada a dejar de trabajar porque el estrés, el cansancio y las emociones le pasan factura. "El dolor articular y el cansancio es constante, y te genera mucha incertidumbre porque hoy estas bien pero mañana muy mal”, indica. El lupus le ha generado una inflamación en el riñón y en el corazón, pero no ha impedido uno de sus mayores sueños, el de ser madre. Tras cinco años de tratamiento para intentar mejorar su riñón tras la nefritis y las continuas revisiones para que la enfermedad estuviera estable, consiguió quedarse embarazada con éxito y sin riesgos hacia su bebé. El genoma de una niña española ayuda a desvelar las causas del lupus

Difícil de diagnosticar por el abanico de síntomas Los síntomas son muy variados, pero los más frecuentes son el cansancio extremo, los dolores o inflamación en las articulaciones, los dolores musculares y las erupciones en la cara en forma de alas de mariposa, explica Ricard Cervera. El Lupus, una enfermedad autoinmune que afecta a 70.000 españoles A veces se suele llegar tarde al diagnóstico de la enfermedad porque “los síntomas iniciales son muy inespecíficos, pasan desapercibidos y a veces se confunden con una infección vírica", indica por su parte Tarek Carlos Salman, coordinador de la Unidad Funcional de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y Vasculitis del Hospital del Mar. Carlota Martín tuvo que cambiar la carrera de veterinaria cuando le detectaron la enfermedad porque le exigía mucho esfuerzo. Ahora se dedica a la nutrición y el último brote de lupus le ha ocasionado una alopecia areata que le genera fuertes caídas de pelo. "Perdí más de la mitad del pelo y me acabé rapando al cero porque ir con las clapas era más frustrante”, indica a RTVE.es. Uno de los síntomas que le impide hacer vida normal es el cansancio. "El hecho de salir a tomar algo o a cenar después de trabajar es un sobreesfuerzo para las personas que tenemos lupus”, explica Martín.