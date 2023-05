El escritor orensano Edmundo Díaz Conde confiesa que Mamá (Algaida) ha sido el libro que más le ha costado escribir por “la carga personal entrelazada” que contienen sus páginas, tras una trayectoria jalonada por novela histórica y thriller con epicentro en las ciudades como El hombre que amó a Eve Paradise, Premio Ateneo de Sevilla 2015.

Esta vez encara a modo de catarsis la vida de su madre Mary Conde Mir, una diseñadora y modista de alta costura muy conocida en la Galicia de los 80: vital, emprendedora y creativa que vio su negocio naufragar.

De forma paralela se adentra en un conflicto doloroso que resquebrajó durante 30 años la relación entre madre e hijo a causa de unas cartas y una infidelidad. Una historia conmovedora donde se funden "un 80% de realidad" y una parte de memoria ficcionada, en un microcosmos de secretos familiares.

PREGUNTA: ¿Por qué este salto de género a la autoficción en la que destapas un episodio tan personal?

RESPUESTA: Se debe a que tenía que pedir perdón a mi madre. Yo llegué tarde para hacerlo y me pareció que la única forma de desahogarme era escribir una novela que había sido real y que nos había dolido a todos. Una historia de misterios y malentendidos que había que trasladar a las páginas.

Era muy complicado mientras ella estaba viva, pero creo que me habría dicho consecuentemente que cómo me atrevía, pero una vez fallecida lo repensé una mil y veces. Me pareció que esa emoción había que proyectarla y que el lector debía compartirla conmigo.

P:¿Hay algún aprendizaje personal y en el hecho literario después de escribir la novela?

R: Al final me gustaría que fuera un viaje emocional para que el lector se acerque. Para mí ha estado lleno de escollos porque había que bucear en emociones que se remontan a hace 20 o 30 años cuando mi madre era modista. Yo no he conocido persona que soñara tanto como ella, lo hacía a raudales, y me enseñó a mí.

Me decía que tenía que luchar y es una reconciliación con esa memoria de mi familia, con esas ambiciones de ella que fue una gran diseñadora y las que yo fui incubando para ser escritor. Esta historia tenía que cobrarse su deuda y convertirse en un libro.

Uno de los diseños de alta costura de Mary Conde

P: Su madre fue una mujer excepcional, mantuvo su propio atelier de costura, viajaba a Barcelona ¿El libro era una forma de reivindicar su figura? ¿Cómo se sentía ella con respecto a lo que hacía?

R: Fue una adelantada a su tiempo en gran medida. Era barcelonesa y le costó adaptarse a Galicia aunque ella consideró Barcelona como su Sangri-La. Afincándose en Galicia ella empezó a coser. Era una niña de la guerra y entendía la vida como un esfuerzo permanente. La recuerdo toda la vida cosiendo, haciendose clientes y un nombre. Muchas de sus prendas sobreviven 30 o 40 años después. Ella llamaba mucho la atención porque viajaba sola y eso en los años 50 era sorprendente. Iba de Orense a Cataluña a hacer cursos.

Tenía mucha personalidad y era muy sacrificada como muchas de las mujeres de su generación a las que hay que reconocer tanto porque llevaban el 100% de las tareas domésticas y extradomésticas.