Telexornal - Galicia: Galicia en 2 minutos 21-04-2023 | RTVE Play

Un acordo que, ademais dos médicos, se extenderá ao conxunto dos máis de 40.000 traballadores da sanidade pública. // O Centro de Supercomputación de Galicia contará cun computador cuántico que se convertirá no mellor do sur de Europa. Investigadores das tres universidades galegas traballan no proxecto, cun presuposto de 154 millons de euros. // O escritor Edmundo Días Conde volve a Ourense os escenarios onde trancorre "Mamá", a sua última novela. Escrita trala morte da súa nai, a modista Mary Conde Mir, como xeito de pedirlle perdón por non ter coidado dela como debera. 21-04-23