Los Mossos d'Esquadra ha registrado la casa del detenido como presunto autor de la muerte de un menor de 15 años en un tiroteo. El incidente tuvo lugar en el municipio barcelonés de Sant Hipòlit de Voltegrà, según han informado fuentes de la policía catalana.

Desde primera hora de este miércoles, agentes de los Mossos d'Esquadra de diferentes unidades, de la División de Investigación Criminal, la científica y de seguridad ciudadana, entre otras, están practicando un registro en el domicilio del presunto autor de crimen en busca de pruebas y del arma del crimen.

"Es un pueblo pequeño, nos conocemos todos"

El amplio dispositivo trabaja en la zona después de detener al sospechoso, que iba desarmado. El presunto asesino, Daniel M., ha estado presente en los registros a su domicilio, aunque se ha negado a colaborar. Se trata de un hombre de 40 años, con antecedentes por delitos contra la salud pública, muy conocido en el pueblo: "Es un pueblo pequeño, nos conocemos todos. Ellos no tenían una relación directa", asegura en 'La Hora de la 1', afirma Emilio López, tío abuelo de la víctima.

Actualmente, el detenido permanece en la comisaría de Vic. Previsiblemente, una vez las autoridades decidan finalizar las diligencias policiales necesarias, pasará a disposición judicial.

“▪️ El crimen del menor de 15 años



Los restos de la víctima serán velados este miércoles en el tanatorio de Vic, Barcelona



Informa @MireiaAlzuria #LaHora2M



https://t.co/9k8zsHR5nu pic.twitter.com/ufwmbZBEBX“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 3, 2023

Por otro parte, los Mossos tratan de reconstruir qué ocurrió en la madrugada del domingo al lunes. Al parecer, todo pudo ocasionarse por una discusión relacionada con las drogas que acabó con unos disparos que quitaron la vida a Aleix, de 15 años de edad.

"Estamos sin palabras, no sabemos por qué ha podido ocurrir. No sabemos lo que sucedió en realidad, hasta que no nos digan lo que ha pasado. Hay muchas versiones. La cuestión es que Aleix está muerto y la otra persona está detenida", concluye el tío abuelo.

Durante la jornada de este miércoles, el tanatorio de Vic acogerá la despedida del menor asesinado. Además, se ha celebrado un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de la localidad y se han decretado dos días de luto.