La misión japonesa 'Hakuto' pierde el contacto con la nave en el primer aterrizaje comercial en la Luna

La empresa japonesa Ispace Inc ha perdido el contacto con la nave espacial 'Hakuto-R Mission 1 (M1)' minutos antes de que probara a realizar el primer aterrizaje comercial en la Luna de la historia. El aparato debía alunizar en un cráter del inexplorado Mare Frigoris a las 18:41 (hora peninsular española) de este martes. Sin embargo, los controladores de vuelo miraban sus pantallas en Tokio, inexpresivos, mientras pasaban los minutos sin saber nada del módulo de aterrizaje.

Después de varios minutos en los que los presentadores de la retransmisión pedían paciencia, los controladores han informado que perdieron el contacto poco antes de que tuviera que realizar el alunizaje y todavía tienen que recabar información para conocer el estado de la nave. "No podemos concretar al aterrizaje", ha indicado un portavoz, quien no ha augurado un aterrizaje exitoso, aunque no ha confirmado nada.

Tras despegar de Cabo Cañaveral, Florida, en un cohete de SpaceX en diciembre, este buscaba ser el primer éxito para la tecnología espacial japonas después de sufrir varios reveses los últimos años.

A bordo de la nave iban el rover 'Rashid' de los Emiratos Árabes Unidos y el pequeño robot transformable 'SORAQ' de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), que tiene grandes ambiciones de construir una industria nacional, incluido el objetivo de enviar astronautas japoneses a la Luna a finales de la década de 2020.

El M1, de 2,3 metros de altura, debía iniciar una fase de aterrizaje de una hora de duración desde su posición en la órbita lunar, a unos 100 kilómetros sobre la superficie y moviéndose a casi 6.000 km/h, según avanzó el Director de Tecnología, Ryo Ujiie, en una rueda de prensa celebrada el lunes.

Ujiie comparó la tarea de ralentizar el módulo de aterrizaje a la velocidad correcta contra la atracción gravitatoria de la Luna con "pisar los frenos de una bicicleta en marcha al borde de una colina de saltos de esquí".

JAXA perdió el mes pasado su nuevo cohete de carga media H3 por una destrucción manual forzosa tras llegar al espacio. Hacía menos de cinco meses que el cohete de combustible sólido Epsilon de JAXA había fallado tras su lanzamiento en octubre, por lo que el éxito de la misión Hakuto hubiera sido un golpe de efecto para sus proyectos futuros.

Solo tres países han logrado aterrizar en la Luna Hasta el momento, tan solo Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y China han realizado aterrizajes suaves en la Luna. En los últimos años, los intentos de la India y de una empresa privada de Israel han fracasado. Tras alcanzar el lugar de aterrizaje en el borde del Mare Frigoris, en el hemisferio norte de la Luna, la M1 debía desplegar un vehículo de dos ruedas del tamaño de una pelota de béisbol desarrollado por JAXA, el fabricante japonés de juguetes Tomy Co y el Grupo Sony, así como el vehículo de cuatro ruedas 'Rashid' Rover de los Emiratos Árabes Unidos. La M1 también transportaba una batería experimental de estado sólido fabricada por NGK Spark Plug Co, entre otros objetos para evaluar su rendimiento en la Luna.