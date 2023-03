Un equipo de científicos chinos ha descubierto nuevos restos de agua en la Luna que podrían indicar la presencia de una reserva, según un estudio publicado en la revista especializada Natura Geoscience.

Concretamente, el grupo ha encontrado agua en cristales de impacto o 'perlas de vidrio' hallados por la misión Chang'e 5 (CE5).

