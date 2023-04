'Hanna y los monstruos', una película infantil que celebra la diversidad

Hanna y los monstruos es una película de animación infantil que nos cuenta la historia de una niña pequeña (Hanna), que logra colarse en el mundo de los monstruos, Monsterville, donde empezará atterrorizando a los pobres monstruos de los cuentos y las leyendas y acabará conquistando sus corazones. Una original película realizada en 3D, pero con estética de 2D, que es el debut en el largometraje de Lorena Ares, cuyo cortometraje Amanece la noche más larga (codirigido por Carlos F. de Vigo) fue nominado a los últimos Goya. Una película participada por RTVE y que se estrena en cines este viernes, 21 de abril.

Una película con un potente mensaje que nos comenta Lorena: "Me gusta la frase de “celebración de la diversidad”. Tenemos a un grupo de monstruos acomplejados, marginados por los humanos, y a una niña que quiere conectar con ellos a toda costa, incluso pensando en perder su propia identidad para hacerlo. Juntos descubrirán que no hay que seguir las reglas para estar contentos con uno mismo y ser felices. El mensaje es que no hay que encajar en ningún molde, y que nuestras pequeñas y grandes diferencias nos hacen únicos; estas diferencias enriquecen un universo que de otro modo sería muy aburrido".

Preguntamos a Lorena cómo nació esta película: "Mr. Miyagi y Doce Entertainment me llamaron porque contaban con un guion en el que una niña pequeña se adentraba en el mundo de los monstruos y causaba un poco de caos. Me encantó la idea porque de pequeña yo era muy miedosa, y me parece fantástica cualquier historia que pueda acercar este mundo a los niños para hacérselo más amable. El guion, que venía de los propios productores (Ángeles Hernández y David Matamoros), además de Cristina Broquetas, José Pérez y Raúl Portero, se siguió fraguando cuando aparecí yo y Carlos F. De Vigo (Script doctoring), y trabajamos en una segunda capa en la que la misma Hanna insinuaba que podría estar sufriendo una pequeña discriminación. Desde guion ofrecieron una historia en la que conectábamos mejor a todos los personajes y nos podíamos apoyar más en trabajar paran encajar a todos a pesar de sus complejos".

Hanna conocerá a Lovba, Yeti o Nessie La película narra la aventura de Hanna por la ciudad prohibida de Monsterville, donde habitan monstruos de todos los tamaños y colores y que se verán en un aprieto ante la llegada de la pequeña niña humana. Tras el susto inicial, los monstruos tendrán que luchar contra un enemigo peor: Gárgola y Cíclope, dos monstruos que querrán utilizar a Hanna para cerrar definitivamente cualquier contacto con el mundo exterior a riesgo de que Hanna se quede atrapada para siempre en Monsterville. Y, para empezar, preguntamos a Lorena cómo e la pequeña Hanna: "Hanna es inocente, optimista, valiente y muuuy empática. Esta empatía hace que sienta la necesidad de demostrarle a todos que el terror que nos provocan los monstruos viene del desconocimiento: muchas veces somos nosotros mismos los que creamos esos “terrores”. Ella pelea, sin saberlo, contra los prejuicios". Dentro de esos monstruos destaca la Loba: "Loba es el personaje que más tiene los pies en la tierra -asegura Lorena-. Es la más cerebral, la más analista, la que trata de no perder la perspectiva. Intuimos que era muy amiga de Caperucita Roja, y esta la traicionó, así que desconfía mucho de los humanos. Intenta frenar al resto del grupo, pero únicamente pensando en su bien". Los otros monstruos también os sonarán: "Tenemos a Yeti, que a pesar de su tamaño es el más cobarde de todos, y siempre temeroso de agarrar un resfriado o cualquier otra dolencia -añade la directora-. Closet es un poco el Harpo Marx de los monstruos, comunicándose por medio de mímica y sonidos, y siempre defendiendo a Yeti, es el más “animalizado”. Pero mi favorita es Nessi, la monstrua del Lago Ness, por su carácter conspiracionista, su mirada aviesa, sus cambios de humor y una forma super divertida de moverse con las aletas en tierra.

Los monstruos están basados en cuentos y leyendas, pero modernizados".

Los malos: Gárgola y Cíclope Los monstruos malos están inspirados en la mmitología clásica: "Gárgola y Cíclope son una extraña pareja -nos comenta la directora-. Gárgola ha sufrido mucho por culpa de los humanos, así que sólo quiere volver a vivir a tranquila, y un “poquito” de venganza. Es un personaje con el que me divertí muchísimo ya que pretende ser una malvada muy digna y elegante, pero pierde los nervios rápidamente. Fue genial trabajar con Dani Ábalos (el director de animación) y con las voces para encontrar esos puntos en los que se descompone y empieza a mover los brazos y gritar como una loca". "Por otro lado -continúa-, Cíclope es el personaje más naif de todos. No tiene maldad, pero sólo tiene una perspectiva de la vida, que es la que le ha dado su compañera Gárgola, así que irá aprendiendo que existen diferentes puntos de vista de las cosas a lo largo de la película, sin olvidar nunca que Gárgola ha cuidado siempre de él y se quieren mucho (a su manera)". Fotograma de 'Hanna y los monstruos'

Monsterville, un mundo vivo y colorido Hay que destacar Monsterville, ese colorido mundo en el que todo parece estar vivo. "Cuando empezamos a buscar el diseño de Monsterville con Pere Clos y Ouo Time (diseño de producción) lo único que tenía claro es que el mundo monstruoso debía ser un mundo en el que la pequeña Hanna encajase perfectamente, con formas amables y redonditas, al contrario que el mundo humano. Empezamos a investigar, y sobre todo a divertirnos buscando cómo serían las casas de nuestros personajes. Sus personalidades debían extenderse a sus hogares y, a partir de ahí, basándonos en diferentes estilos de ilustración de cuentos, desarrollamos vegetaciones extrañas, dibujos y variaciones de color en el suelo y agua, cómo serían los cielos…" "Lo genial de estos entornos era que no tenían que ser “realistas” así que permitieron muchísima libertad -comenta Lorena-. Las estrellas surgen de nenúfares en el agua, algunos arbustos están vivos, al igual que algunas plantas. Hielo y desierto conviven uno al lado de otro. Y añadimos algunos mini bichos recurrentes, que sólo tratan de vivir una vida tranquila pero siempre acaban perseguidos por Hanna". Fotograma de 'Hanna y los monstruos' Hablar de monstruos y animación es hablar de Monstruos S.A., de Pixar. Por eso preguntamos a Lorena si les han influido de alguna forma: "Seguro que sí, porque las dos películas se mueven en esa horquilla de hacer del monstruo una criatura simpática. Además, Disney/Pixar siempre sobrevuelan un poco sobre las producciones de cine familiar/infantil. De todos modos, veréis que la estética es muy diferente, y la base de la historia también lo es, ya que en nuestra peli los monstruos son unos marginados que necesitan un impulso para superar sus complejos, y Hanna también tiene su propio arco evolutivo". Monstruos S.A. no es la única influencia de la película: "Hemos mirado mucho hacia las historias de Cartoon Saloon a la hora de crear una película sencilla y sincera, y teniendo un universo tan mágico, Ghibli también se nos ha colado pensando en dar vida a la naturaleza". Fotograma de 'Hanna y los monstruos'