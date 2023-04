La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado este jueves una investigación preliminar sobre el posible incumplimiento de la normativa de protección de datos por parte de ChatGPT, de la tecnológica estadounidense OpenAI, a medida que se intensifica el escrutinio mundial de los sistemas de inteligencia artificial (IA).

La semana pasada, la Agencia solicitó al Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés) que se incluyera el servicio ChatGPT como tema a abordar en su reunión plenaria, al considerar que los tratamientos globales que pueden tener un importante impacto sobre los derechos de las personas requieren de acciones armonizadas y coordinadas a nivel europeo en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos.

El organismo que reúne a los organismos nacionales de vigilancia de la privacidad de Europa ha dicho anteriormente este mismo jueves que ha creado un grupo de trabajo sobre ChatGPT, un primer paso potencialmente importante hacia una política común sobre el establecimiento de normas de privacidad de la IA.

Italia ha sido uno de los primeros países en posicionarse, bloqueando "con efecto inmediato" la tecnología de ChatGPT, a la que acusa de no respetar la ley de protección de datos de los consumidores.

En su nota informativa, la Agencia española asegura que "aboga por el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías innovadoras como la inteligencia artificial desde el pleno respeto a la legislación vigente", puesto que considera que "solo desde ese punto de partida puede llevarse a cabo un desarrollo tecnológico compatible con los derechos y libertades de las personas".

La economía europea puede seguir los pasos de Italia

Según el comisario alemán de Protección de Datos, Europa podría seguir la postura unilateral de Italia. "Los miembros del Consejo Europeo de Protección de Datos (CEPD) han debatido la reciente acción coercitiva emprendida por la autoridad italiana de protección de datos contra OpenAI sobre el servicio ChatGPT", dice el comunicado del organismo.

Una fuente de un organismo nacional de control que ha pedido no ser identificada por no estar autorizada a hablar con los medios de comunicación, le ha trasladado a la agencia Reuters que los Estados miembros esperan alinear sus posiciones políticas, pero que esto llevará tiempo. La fuente también ha revelado que los estados miembros no buscan castigar o hacer reglas que afectarán al propietario de ChatGPT, OpenAI, respaldado por Microsoft Corp, sino crear políticas generales que "sean transparentes".