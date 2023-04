Doce cómics de serie negra ideales para Semana Santa

El género negro vive una época dorada en el cómic, como demuestra el reciente triunfo de Escucha, hermosa Márcia (Astiberri), de Marcello Quintanilha, en el reciente Cómic Barcelona (una obra que ya incluimos en nuestra lista de lo mejor de 2022). Y es que el noir o polar es una de las temáticas favoritas para las vacaciones, como estas de Semana Santa. Por eso queremos recomendaros doce títulos recientes que os garantizarán unas vacaciones llenas de emociones. Desde el mejor cómic europeo al americano, pasando por el manga.

'Saint-Elme 1' Portada de 'Saint-Elme 1' Empezamos con un título destinado a convertirse en un clásico: Saint-Elme 1 (Astiberri), la nueva colaboración del dibujante Frederik Peeters (Píldoras azules, Lupus, Aama) y el novelista Serge Lehman, que ya nos sorprendieron con El hombre garabateado. Un fantástico ejercicio de suspense y un impresionante retrato de personajes (cada uno con sus dobleces y sus misterios), en una historia coral que empieza como una serie negra, con dos detectives buscando a un joven desaparecido, pero en donde enseguida empiezan a pasar cosas extrañas e intrigantes (como una lluvia de ranas). Y es que los autores retuercen el género negro con toques de surrealismo y humor, que combinan con una violencia extrema, en un cómic que a veces nos recuerda a los mejores momentos de las películas de David Lynch o los Coen. Un verdadero carrusel de emociones que se va volviendo más extraño y psicodélico por momentos, algo a lo que contribuyen los alucinantes dibujos y el saturadísimo color de Peeters. Un cómic que significa una revolución estilística y narrativa del género, que es tan implacable como sus protagonistas y que formó parte de la selección oficial en el Festival de Cómic de Angoulême 2022.

¿Habéis oído lo que ha hecho Eddie Gein? Portada de '¿Habéis oído lo que ha hecho Eddie Gein?' Muchos no sabréis quién es Ed Gein (1906-1984). Pero si os decimos que es uno de los asesinos en serie más terroríficos de la historia y que inspiró películas como La matanza de Texas, Psicosis o El silencio de los corderos, seguro que captamos vuestra atención. Y es que este serial killer y exhumador de cadáveres (con cuyos huesos y piel elaboraba trofeos y recuerdos) fue aún más terrorífico que todas esas películas. Ahora nos llega una fantástica reconstrucción de su vida y sus fechorías: ¿Habéis oído lo que ha hecho Eddie Gein? (Panini), de uno de los grandes en el campo de la literatura sobre crímenes reales, Harold Schechter, y el dibujante ganador de cinco premios Eisner, Eric Powell (The Goon). Juntos realizan una inquietante investigación periodística (de los hechos), pero también psicológica, introduciéndonos en la mente de Gein, para intentar descubrir de dónde provienen sus terroríficos actos. Por eso destaca el retrato de su infancia o su recreación de las conversaciones de Gein con los investigadores del caso. Un interesantísimo estudio sobre la maldad humana en el que, curiosamente, no faltan detalles de humor. Y es que sus autores aseguran que ese humor es la única manera de trabajar con una historia tan terrorífica como esta. Uno de los cómics del año en el que destacan los maravillosos dibujos de Eric Powell y su retrato de la América profunda.

'Noir Burlesque 1 y 2' Portada de 'Noir Burlesque 2' Famoso por sus cómics históricos de aventuras (Rapaces, La estrella del desierto, El Escorpión) y por Batman, el príncipe oscuro, el historietista suizo Enrico Marini es uno de los favoritos de los lectores gracias a su espectacular dibujo. Ahora mezcla dos de sus géneros favoritos, el noir y el burlesque, en un cómic realmente espectacular: Noir Burlesque, que Norma Editorial nos ofrece en dos tomos. La historia de Cole, un atracador con principios morales, que se ve obligado a pagar una deuda que no le corresponde. En su periplo se reencontrará con un antiguo amor y ambos se verán enredados en una guerra de bandas en los bajos fondos de Estados unidos de 1940. Marini no oculta su amor por los clásicos del género, las novelas y las películas de los años 30 y 40, en una historia llena de femmes fatales, violencia y personajes moralmente reprochables. Pero lo realmente destacable es ese maravilloso dibujo con el que homenajea al género y recrea los ambientes y escenas más habituales de la serie negra. Pocas veces habréis visto el Nueva York de los años cuarenta, sus clubs, sus calles... y esos personajes en gabardina y trajes de noche, dibujados con una elegancia como la de Marini.

'Parker 1 y 2' Portada de 'Parker 2' Y tras dos títulos destinados a convertirse en clásicos, os recomendamos una obra maestra que ya lo es desde hace tiempo, las adaptaciones que el añorado Darwyn Cooke (1962-2016) hizo de las populares novelas de Parker, del escritor Richard Stark, protagonizadas por un pistolero que quiere vengarse de los que lo traicionaron. Tras convertirse en uno de los autores más aclamados del género de superhéroes con su trabajo en las series animadas de Batman y Superman, y premiados cómics como El gran golpe de Selina (Planeta) o DC: The New Frontier (Planeta), Cooke decidió dejarlo todo para adaptar las primeras novelas de la saga: El cazador (2010), La Compañía (2011), El golpe (2012) y Matadero (2014). Novelas que ya habían sido llevadas al cine en títulos tan famosos como A quemarropa (John Boorman, 1967) o Payback (Brian Helgeland, 1999). Pero, sin duda, la mejor adaptación es esta de Cooke, con un guion alucinante y un dibujo tan potente que a veces nos parece estar viendo una auténtica película. De hecho, hay secuencias mudas que son tan fabulosas como los primeros minutos de Vértigo, de Alfred Hitchcock. Adaptaciones recogidas en dos tomos fabulosos llenos de extras, como entrevistas, material inédito, ilustraciones... Cooke consiguió ocho premios Eisner con este impecable trabajo, lástima que la enfermedad se lo llevara tan pronto.

'El asesino' (Integrales 1 y 2) Portada de 'El asesino' Seguimos con otra joya que Norma Editorial también recoge en dos integrales: El asesino, de Matz y Luc Jacamon. Si os decimos que en noviembre Netflix estrenará una película dirigida por David Fincher (Seven, El club de la lucha) y protagonizada por Michael Fassbender y Tilda Swinton, enseguida comprenderéis la calidad y repercusión de este estupendo cómic protagonizado por un asesino a sueldo obsesionado por cometer crímenes perfectos y desaparecer como un fantasma tras cada uno de sus asesinatos. Sin embargo, cuando uno de sus encargos se convierte en una chapuza, empezará a ser perseguido por la policía y los oscuros poderes a los que sirve. Un brillante thriller de suspense en el que no faltan persecuciones, tiroteos, viajes por todo el mundo (al estilo de James Bond) y muchos giros argumentales y sorpresas, pero en el que lo que más destaca es el acertado retrato psicológico de su protagonista. Y los geniales dibujos de Jacamon.

'Chu' Portada del integral de 'Chu' Acertadísima mezcla de comedia y género negro, Chew, del guionista John Layman y el dibujante Rob Guillory, es uno de los mejores (y más sorprendentes) cómics de este siglo XXI. La historia de un policía (Tony Chu), que es un Cibópata, lo que significa que obtiene una impresión psíquica de todo lo que come (si come parte de una víctima verá lo que ella antes de morir). Una serie ganadora del premio Harvey y de múltiples premios Eisner y que llegó a aparecer en la lista de más vendidos del periódico The New York Times. Ahora nos llega este spin-off protagonizado por Chu, la hermana de Chew, que es una cibopar, capaz de descubrir secretos de aquellos con los que come. La diferencia es que Chu es una criminal que se mezclará en turbios asuntos, como Un alcohólico robo de arte que se alarga a través de los siglos. Y eso le llevará a enfrentarse a su hermano. Una disparatada comedia de robos y persecuciones, a través del espacio y del tiempo, que Planeta Cómic nos ofrece en un único e imprescindible volumen: Chu, que también cuenta con los sorprendentes guiones de Layman, pero que está dibujada por otro gran artista: dan Boultwood.

'Juez bao & la bella envenenada' Portada de 'Juez bao & la bella envenenada' Ya os recomendamos el primer y el segundo volumen de Juez Bao, de Patrick Marty y Chongrui Nie, en el que se narraban casos policíacos de este popular personaje histórico, una especie de Sherlock Holmes oriental que recorre la China Imperial resolviendo misterios e impartiendo justicia (incluso a los más poderosos que se aprovechan de las miserias de su pueblo). En el tercer tomo de esta imprescindible serie, Juez Bao & la bella envenenada' (Amok ediciones), el protagonista está en la ciudad de He Zhong, que está sacudida por la hambruna. Allí tendrá que descifrar un misterioso crimen (quién ha envenenado a la joven Hua Xing), descubrir quién se aprovecha de la miseria y el descontento del pueblo y sobrevivir a un atentado. Destacar el guion de Patrick Marty, lleno de suspense y con unos personajes geniales, y los espectaculares dibujos de Chogrui Nie, que son verdaderas obras de arte. Una serie que siempre nos deja con ganas de más.

'Oldboy' Portada del tercer tomo de 'Oldboy' Este 2023 se cumplen 20 años del estreno de Oldboy, la segunda película de la célebre trilogía de la venganza de Park Chan-wook, que causó conmoción en todo el mundo y acumuló numerosos galardones, entre los que destacan el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2004 y el de Mejor Película del Festival de Cine de Sitges. Una película que fue decisiva para el actual éxito del cine coreano en todo el mundo. Lo que mucha gente no sabe es que se basaba en un manga japonés del guionista Garon Tsuchiya y el dibujante Nobuaki Minegishi. Un título imprescindible que Distrito Manga nos ofrece en una edición definitiva de tres tomos de más de 600 páginas y tapa dura: Oldboy. El último acaba de salir. Oldboy nos cuenta la historia de Shinichi Gotô, un joven de 35 años que es secuestrado y al que retienen diez años encerrado en una habitación, con la única compañía de una televisión. Durante ese tiempo nunca ha sabido quién le mantenía preso ni por qué. Un día le sueltan y su único empeño será responder a esas dos preguntas, en una historia de suspense realmente apasionante en la que nada es casual, sino que todo forma parte de una elaborada venganza contra él.

'Los asesinatos de la mansión decagonal' Portada del último tomo de 'Los asesinatos de la mansión decagonal' Los asesinatos de la mansión decagonal, de Yukito Ayatsuji y Hiro Kiyohara, es miniserie de suspense de cinco números que es una divertida mezcla del clásico Diez negritos, de Agatha Christie, y Sé lo que hicisteis el último verano. Una serie apasionante en la que predomina el suspense, que sus autores manejan con maestría. Narra la historia de siete universitarios que viajan a una isla donde un reconocido arquitecto construyó una lujosa mansión con forma de decágono, solo para ser asesinado pocos después junto a su esposa y dos sirvientes. Los jóvenes investigadores intentarán desentrañar el misterio de ese asesinato a la vez que luchan por sobrevivir, ya que una misteriosa presencia empieza a asesinarlos nada más llegar a la casa. Un manga que nos atrapa desde la primera página gracias a esa mezcla de suspense y aventuras, algo que no es novedoso, pero siempre es infalible. ¿Quién es el asesino? ¿Por qué ha reunido a esas personas? ¿Quién sobrevivirá?, son las típicas preguntas que nos intrigarán. Pero este manga de misterio, aventuras y algún toque de terror, también ofrece algunas interesantes variaciones, como el escenario, esa misteriosa casa con esa forma tan curiosa, que oculta numerosos secretos. Un fabuloso rompecabezas de suspense ideal para devorar en verano. Os recomendamos comprar los cinco tomos y devorarlos de una sentada.

'Brutal' y 'Trace' Portada de 'Brutal' Os recomendamos dos cómics del género de Kei Koga, uno de los mangakas más interesantes de la actualidad. Ambos publicados por Kitsune Manga. El primero es Brutal. Confesiones de un detective de homicidios, una inteligente vuelta de tuerca a los enfrentamientos entre policías y asesinos en serie, que se inspira en El silencio de los corderos y (sobre todo) Dexter, ya que el protagonista es ambos al mismo tiempo. Dan Hiroki es un detective de homicidios brillante, el mejor de su promoción, y también hijo del superintendente general de la Policía. Pero tiene un secreto… Y es que es un asesino en serie que ha matado a más de cien personas (criminales que lo merecían) y que, hasta ahora, ha logrado escapar a la ley. Un cómic que lleva al extremo ese juego del gato y el ratón entre el villano y la policía y que destaca por las continuas sorpresas y giros de guion. Por cierto, que este manga lleva un cartel alertando de que "contiene escenas que pueden resultar ofensivas, provocar una fuerte respuesta emocional y/o herir la sensibilidad de algunos lectores". Y es que el autor no se corta un pelo al reflejar la brutalidad de os crimenes del protagonista. Portada de 'Trace' La inspiración de Trace. Experto en ciencias forenses es la exitosa serie CSI. pero también la mencionada Dexter, ya que el protagonista de este cómic, Reiji Mano, es un experimentado forense del laboratorio criminalístico de Tokio. Un tipo tan inteligente como Grisson y obsesinado por descubrir la verdad de los asesinatos. Aunque, como Dexter, también pretende tomarse la justicia por su mano y castigar personalmente a los criminales. Y es que su familia fue brutalmente asesinada cuando él era un niño. A reiji le asignarán como como ayudante a Nonna, una técnica que aprenderá mucho de él a través de algunos casos difíciles. Esta serie de intriga y tensión psicológica fue adaptada a una serie de televisión en Japón en 2019, lo que nos da una idea del éxito de los cómics de Kei Koga. Ambos mangas son estupendos thrillers psicológicos con buenos protagonistas, mucho suspense y escenas que se nos quedan clavadas en la retina.

'GunSmith Cats' Portada de 'Gunsmith Cats 2' Planeta Cómic publica el segundo tomo de GunSmith Cats, un clásico del manga nacido en 1995 que, en su momento, fue muy innovador al dar una vuelta de tuerca a las Buddy movies, las populares películas de acción, sobre todo de los 80 y los 90, protagonizadas por una pareja de policías colegas. Y es que este mítico manga de Kenichi Sonoda estaba protagonizada por dos jovencitas cazarrecompensas, que, a pesar de su aparente fragilidad, eran las mejores en su trabajo: Rally Vincent, una experta en armas y en conducir bólidos, y May "Minnie" Hopkins, una jovencita con un oscuro pasado, que es experta en explosivos. Un cómic que triunfó entre 1990 y 1997, fue adaptado a una serie de ovas y que sigue siendo tan trepidante, emocionante y divertido como cuando se publicó. Las escenas de acción, persecuciones y tiroteos no se han superado. Pero lo mejor son esas dos protagonistas, llenas de fuerza y energía, que no tienen miedo a nada y que son capaces de superar cualquier desafío. Pero que, a la vez, nos muestran su lado más frágil, sus sueños e ilusiones. Pura adrenalina con dos protagonistas absolutamente inolvidables. Uno de los títulos que más contribuyeron al éxito del manga en España en los 90. Y que sigue siendo estupendo.