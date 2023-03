El PSOE ha evitado pedir la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en la nueva comisión de investigación sobre las actuaciones parapoliciales de la 'Operación Cataluña', ligadas al caso judicial 'Kitchen', a diferencia de sus socios de Unidas Podemos , aunque ambos han coincidido en las solicitudes de los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal.

En concreto, el PSOE ha registrado 18 solicitudes de comparecencia, entre las que destacan las del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la exministra de Defensa y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.

Además, los socialistas han pedido que comparezca el excomisario José Manuel Villarejo, así como otros cargos y excargos policiales, exagregados de Interior en Andorra y responsables de la Banca Privada de Andorra.

Rajoy ya acudió a la Cámara en 2021 a la comisión que investigó el presunto entramado urdido para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigentes del partido en casos de corrupción, pero el grueso de los grupos representados en la comisión quieren volver a interrogarle.

Iglesias, Ferreras y Feijóo, solicitados por otros partidos Por su parte, Unidas Podemos ha registrado 17 solicitudes de comparecencia, entre ellas las de Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal. La lista la completan otros nombres como el del ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias, que según los morados es "una clara víctima de las cloacas en nuestro país", además del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y periodistas como el directivo de La Sexta Antonio García Ferreras. ERC, Bildu, Junts, PDeCAT y la CUP también quieren que Rajoy, Fernández Díaz, cospedal y Martínez vuelvan al Congreso para rendir cuentas sobre las llamadas 'cloacas' del Estado y la policía patriótica. El Congreso da luz verde a una nueva investigación por la llamada "Operación Cataluña" Además de a estos últimos, ERC reclama que la comisión cite también al actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; a sus antecesores Pablo Casado y José María Aznar y a los exministros 'populares' Cristóbal Montoro, Luis de Guindos y José Ignacio Zoido. El PDeCAT añade a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. La mayoría de partidos, incluido el PSOE, coincide en reclamar de nuevo el testimonio de los demás responsables policiales que ya pasaron por el Congreso en el marco investigaciones anteriores vinculados con la conocida como 'policía patriótica'. Para investigar los asuntos relacionados más concretamente con la 'operación Cataluña', se solicita la comparecencia de entre otros, Celestino Barroso (policía agregado en la Embajada española en Andorra), Pedro Esteban (Policía Nacional, fue responsable de información en Barcelona), Bonifacio Díaz Sevillano (Agregado de Interior en Andorra entre 2012 y 2013) y el comandante de la Guardia Civil Basilio Luis Sánchez.