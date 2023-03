El 29 de marzo de 1973, hace medio siglo, las tropas norteamericanas abandonaron Vietnam después de casi 10 años de guerra contra Charlie, el correoso enemigo comunista. Los marines ganaron casi todas las batallas, tenían mejor armamento, una logística avanzada, nunca les faltó munición o comida, pero fueron incapaces de derrotar a una guerrilla que dominaba el escenario y los tiempos, que siempre marcó el ritmo de los combates y que tenía una voluntad de lucha que los norteamericanos habían perdido hacía ya mucho tiempo.

Estados Unidos dejó en los arrozales 60.000 muertos, miles de millones de dólares y buena parte de su imagen internacional. El país que había derrotado a Hitler y protegía a Occidente del comunismo (o al menos eso nos contaba a todas horas vía Hollywood) perdió la guerra y también el relato sobre lo ocurrido. Humillado por un enemigo inferior, señalado por cometer crímenes de guerra, la propia sociedad norteamericana terminó preguntándose qué hacía allí su ejército.

El Viet Minh ya se había fogueado luchando contra las tropas de Tokio y era fuerte en el norte. Francia, apoyada por EE.UU., no pudo doblegarle. La guerra se prolongó hasta 1954. Los franceses, tras la colosal derrota de Dien Bien Phu, se marcharon …esta vez, definitivamente.

Desde el siglo XIX, Vietnam formaba parte del Imperio Colonial Francés. La República francesa quizá marcaba el paso de los avances sociales en Europa, pero en Asia no se andaba con formalidades y explotaba los recursos y a la población sin mayores contemplaciones.

Por un lado, tuvieron que luchar contra el ejército de Vietnam del Norte, armado (bien armado) por China y la URSS, y, además, contra el Viet Cong, la guerrilla infiltrada en los territorios del Sur. La guerra, además, se extendió más allá de las fronteras vietnamitas , salpicando a Camboya y Laos. Los militares norteamericanos se vieron enredados en un tipo de lucha que no controlaban y en el que no tenía tanta importancia la sofisticación de las armas.

Pero en Vietnam las tropas norteamericanas no se enfrentaron a un ejército convencional.

Durante los años 60 y 70 se produjo un relevo generacional en EE.UU. que cambió el paso histórico del país. La generación que había ganado la Segunda Guerra Mundial ("la mejor generación", la llamaron) sentía ya el empuje de treintañeros y veinteañeros, que no se encontraban cómodos en los límites de sus padres.

La frase con la que rechazó su reclutamiento fue luego repetida por muchos jóvenes negros americanos: "No tengo problemas con los Viet Cong. Ningún Viet Cong me ha llamado negro de mierda".

El movimiento pacifista redobló sus esfuerzos contra una guerra lejana, injusta, el espejo saltó por los aires y la imagen ya no se recompuso jamás. Había jóvenes que salían del país para no ser reclutados. Las manifestaciones en contra se multiplicaron. Jane Fonda, una de las actrices del momento, se pronunció públicamente a favor de Vietnam del Norte. Incluso viajó hasta Hanoi ('Hanoi Jane' la bautizaron) y se fotografió con los soldados enemigos, sonriendo.

Con My Lai algo se quebró en el espíritu norteamericano, pues sus tropas, de repente, aparecieron ante el mundo haciendo lo mismo que hacían los nazis en las aldeas de Bielorrusia. La guerra de los norteamericanos, hasta ese momento, era algo así como un eterno "El día más largo", la película en la que explicaban al mundo cómo fue el Desembarco en Normandía. Nada que ver con My Lai, la guerra real.

No era la primera vez (ni sería la última) que ocurría algo así en Vietnam, pero aquella consiguió salir a la luz gracias a la tenacidad de Seymour Hersh, que ganó el premio Pulitzer por el reportaje después de que fuera rechazado por muchas cabeceras. Calley fue juzgado y condenado, aunque solo pasó tres años en arresto domiciliario. Nixon lo indultó en 1974.

El 16 de marzo de 1968 soldados de EE.UU. a las órdenes del teniente Calley entraron en la aldea de My Lai, persiguiendo a la siempre escurridiza guerrilla. Durante cuatro horas, dispararon indiscriminadamente a sus habitantes . Nunca se supo cuántos murieron en la carnicería, pero se calcula que unos 500. Mujeres, ancianos, niños, pero ningún combatiente. La matanza no fue mayor porque intervino la tripulación de un helicóptero, protegiendo a los pocos supervivientes que quedaron.

El horror de My Lai

El tiempo dorado de la televisión

"¿Qué habéis hecho con mi hijo?" Eso fue lo que preguntó la madre de uno de los soldados que estuvo en My Lai. "Os entregué a un muchacho sano y me habéis devuelto a un asesino", dijo. Para la mayoría de los veteranos, la guerra no terminó al volver de Vietnam. La guerra continuó en su cabeza, con el llamado Síndrome de Vietnam, que causó graves desequilibrios a la mayoría de los que habían combatido allí.

Hay que destacar que esos traumas posteriores los han sufrido veteranos de todas las guerras, desde la Ilíada hasta la actual invasión rusa de Ucrania. Lo novedoso de Vietnam fue que se empezó a hablar de ello.

01.16 min Periodistas en Vietnam

La experiencia vietnamita también supuso otras novedades. En todas las guerras se han cometido crímenes horrendos como el de My Lai, se ha abusado de la población civil y se han usado armas no convencionales como el hambre o la destrucción del medio ambiente (EE.UU. usó con abundancia napalm y Agente Naranja), pero en Vietnam no solo se contó, sino que se contó en un medio popular que se colaba todas las noches en las casas de los norteamericanos: la televisión.

El impacto de la televisión en esta guerra fue innegable, hasta el punto de que los ejércitos tomaron buena nota de lo que hicieron los reporteros que acompañaban a los soldados norteamericanos… y ya nunca más dejaron hacerlo.