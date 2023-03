El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado este miércoles íntegramente y por amplia mayoría la ley de eutanasia frente al recurso interpuesto por Vox a la Ley Orgánica 3/2021. Avala así la norma en reconocimiento de "un derecho de autodeterminación que permite a la persona decidir de manera libre, informada y consciente el modo y momento de morir en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes".

La sentencia del magistrado progresista Ramón Sáez ha salido adelante con nueve votos a favor y tan solo dos en contra, los de los magistrados conservadores Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

Los magistrados iniciaron el debate sobre la ley de la eutanasia en el Pleno anterior, celebrado el pasado 9 de marzo, si bien fue un primer contacto muy breve siendo ya esta semana cuando han analizado a fondo el recurso de Vox y la sentencia propuesta por el ponente, Ramón Sáez.

Sáez proponía en su borrador avalar completamente la ley, algo que se mantiene, si bien la sentencia tendrá algunos cambios respecto a la ponencia para recoger las observaciones de los demás magistrados, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La ley, que fue aprobada hace un año en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP y Vox, establece que la eutanasia se podrá llevar a cabo a pacientes que lo soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

Los dos partidos recurrieron, si bien el recurso de Vox era prácticamente una enmienda a la totalidad de la ley porque se dirigía contra numerosos artículos, mientras que la impugnación del PP es más limitada, por lo que rechazar el primero supone 'de facto' desestimar también el segundo, según explican las mismas fuentes.

" La tesis absolutizadora de la vida ( y su necesario corolario de una obligación de mantenerse con vida) no es compatible con la Constitución ", zanja la corte de garantías.

En este marco, explica que la Constitución configura el derecho a la vida de modo que otorga a los poderes públicos "deberes negativos de abstención y positivos de protección, frente a ataques de terceros", por lo que "no permite atribuir al derecho a la vida un valor absoluto , ni que imponga al Estado un deber de protección individual que implique un paradójico deber de vivir".

El TC señala que no se puede analizar "aisladamente" el derecho a la vida , sino que "la interpretación de la Constitución ha de atender al contexto histórico y a todos los principios y derechos que enuncia", indicando que "en un contexto eutanásico se produce una grave situación de tensión entre la libertad y dignidad de la persona y su vida, derechos y principios constitucionales que pertenecen a la misma persona".

En la misma línea, valora que la ley "define con precisión los presupuestos del llamado contexto eutanásico", esto es "un padecimiento grave", precisando que, aunque "los sufrimientos constantes e intolerables pueden ser de orden psíquico", "no incluye entre los padecimientos graves la enfermedad psicológica o la depresión".

Sin embargo, advierte de que eso no supone que haya "un permiso automático, total e indiscriminado de la ayuda de terceros" , aclarando que "para que una regulación que ampare esa colaboración resulte compatible con la Constitución es preciso que el legislador, como ha hecho en la ley, establezca medidas de protección suficientes de los derechos y bienes afectados por el ejercicio del derecho de autodeterminación".

Para el TC, "el Estado no puede permanecer ajeno a esta situación trágica , pues ello podría abocar a la persona a una muerte degradante, a un final indigno y doloroso de la vida según su propio juicio".

La ley "satisface el estándar constitucional de protección a la vida"

Con todo, declara que la ley "satisface el estándar constitucional de protección de la vida frente a injerencias de terceros, porque garantiza suficientemente que la ayuda para morir se preste únicamente a quien, encontrándose en una situación de sufrimiento extremo y siendo un sujeto capaz, así lo solicite".

No obstante, el TC observa un "lenguaje algo errático de la ley" que fija que "no afecta a la validez de sus previsiones". En este sentido, menciona que "la consideración como muerte natural de la causada en materialización de la prestación se trata de una ficción legal que indica que se debe a causas no violentas ni sospechosas de criminalidad".