Les 9 dones que aconseguiren la participació femenina als Moros i Cristians d'Ontinyent

Ontinyent, 25 d’agost de 1989. Una esquadra de 9 dones desfila pels carrers de la ciutat en l’entrada dels Moros i Cristians, per primera vegada en 126 anys d’història de la festa.

Més de tres dècades després, el documental ‘Les valquíries: les pioneres de la festa’ conta la història d'estes dones que canviaren la idiosincràsia de la celebració, després que la periodista Maria Casanova alliberara de l’oblit la gesta de les Valquíries en un treball universitari, ara fa tres anys.

L’únic impediment per a tindre els mateixos drets que els hòmens era l’article 20 de l'estatut de la Societat de Festers , l’òrgan que regix la celebració a la ciutat . Este impedia expressament la participació femenina. La col·laboració i pressió de l’Ajuntament de l’època, en mans dels socialistes, fou clau per a poder derogar-lo.

Eren anys en què a la capital de la Vall d’Albaida hi hagué moviments reivindicatius, com arreu d’Espanya, i a la tradició festera a Ontinyent no anava a ser menys. “L’any anterior havien desfilat a l’entrada tres dones camuflades a la comparsa Fontanos. Les descobriren i això provocà que la gent es plantejara de veritat que les dones isqueren ”, recorda Reis.

25 d’agost de 1989

“Jo recorde que eixe dia anava un poc angoixada, perquè clar, no sabíem si ens anaven a tirar tomaques”, recorda Isabel Plà. “Vam dir: fins al final siga com siga”, recorda Marian. Amb la comparsa Fontanos, i la por al cos, decidiren que eixe dia havia de quedar marcat per a sempre. “En eixe moment no n’érem conscients, però estàvem reivindicant totes les dones d’Ontinyent, no tan sols a nosaltres”, rebla Marian.

“Valentes, sou unes valentes!” cridava aquell dia el públic en vore passar l’esquadra Valquíries. Nou dones amb el trage oficial de la comparsa i amb un somriure que mai no s’esborrarà. “Era impressionant, la gent s’alçava de la seua cadira i ens aplaudia”, recorda Isabel emocionada.

Mai no havien somniat la reacció del públic. “Jo he tingut molts dies feliços a la meua vida, i eixe és un d’ells”, conta Marian. A partir d’eixa fita, encara que la reacció no va ser immediata, les altres vint-i-tres comparses ontinyentines començaren a a plantejar-se la participació femenina de ple dret.