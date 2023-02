El sistema endocrino, formado por siete glándulas (hipófisis, tiroides, timo, suprarrenales, páncreas, ovarios, testículos) se encarga de producir las hormonas necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Cuando aparece un agente externo, como un quiste o tumor invadiendo su espacio, las consecuencias para nuestra salud pueden ser mortales.

La hipófisis o "glándula madre"

Dicen que sin la hipófisis es imposible vivir. Apenas mide lo mismo que un guisante y está situada en la base del cráneo, en una cavidad conocida como silla turca. Gracias a ella se generan hormonas que son fundamentales para regular y controlar distintos procesos de nuestro organismo relacionados con el crecimiento, el metabolismo y el desarrollo sexual.

La acromegalia es una enfermedad de las llamadas “raras” que se desarrolla en tres o cuatro personas por cada millón de habitantes. El día 28 de febrero es el día de las enfermedades minoritarias. Los síntomas más visibles son el crecimiento de algunas partes del cuerpo, como la nariz, la quijada, las manos, o los pies. Pero también tiene otros efectos menos conocidos, aunque igualmente importantes: crecen los órganos internos, hay dolor articular y de cabeza, altera los ciclos menstruales, produce disfunción eréctil, problemas de visión, etc.

Lo causa un exceso de secreción de la hormona del crecimiento (GH), y acostumbra a aparecer como consecuencia de un adenoma (o tumor benigno) en la hipófisis.

Gabriel y Yesika pertencen a la Asociación española de afectados por acromegalia. RTVE

Desde la Asociación Española de Afectados por Acromegalia Gabriel y Yesika ofrecen sus testimonios para dar a conocer esta patología. Aseguran que cuanto antes se pone nombre a la enfermedad, antes se consigue mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Radiografía de un tumor en la hipófisis de Diego RTVE

A Diego también le detectaron un tumor en la hipófisis, pero en su caso fue a una edad temprana. El tumor favorecía la secreción de una hormona liberadora de gonadotropina, que a su vez implica una producción excesiva de testosterona (en varones) o estrógenos (en mujeres). Como consecuencia, los individuos desarrollan una pubertad precoz, lo que lleva a que aparezcan síntomas físicos de desarrollo sexual, como vello púbico o axilar, así como un desarrollo de pene o senos antes de los 8 años.

Diego y su padre, Jorge, nos explican cómo le ha afectado un quiste en la hipófisis y el resultado postoperatorio. RTVE

En el caso de Diego, la pubertad precoz también la habían sufrido su padre y su abuelo, así que descartaron la operación en un primer momento. Años después aparecieron también crisis epilépticas y el adenoma de la hipófisis amenazó con empeorar también su visión, por lo que Diego, ya adulto, y médico de profesión, optó por operarse.

En el caso de Jose Antonio todo comenzó con varios ingresos en urgencias por sangrados en la nariz, que continuaron con hipertensión e hinchazón de pies, hasta que le descubrieron un coágulo en el corazón que estaba ya muy dañado. A partir de una derivación a su endocrino, le descubrieron que sus niveles de la hormona de cortisol que producen las glándulas suprarrenales eran demasiado altos. Estas glándulas producen cortisol a partir de una orden emitida por la hipófisis que, a su vez, había sufrido una alteración como consecuencia de un tumor.

Como resultado, estaba desarrollando el síndrome de Cushing, que se refleja en un redondeamiento e hinchazón de la cara, una acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, estrías en la barriga, propensión a hematomas, joroba, grasa entre los hombros y alteraciones menstruales en las mujeres.

Paciente en revisión en el Hospital Clínic de Barcelona RTVE

“No había oído nunca hablar de cosas como Cushing, hipófisis, o cortisol”, dice José Antonio. Ahora, ya operado, está en proceso de vuelta a la normalidad. Su doctora en el Hospital Clínic de Barcelona, la endocrina Felicia Alexandra Hanzu, se refiere a la hipófisis como “glándula madre” y dice que “sin ella no es posible la vida”, pero añade que, al causar afectaciones que no producen habitualmente la muerte de una forma inminente, “todavía no se ha dado a la neuroendocrinología la importancia que tiene”.

La hipófisis envía mensajes a todas las glándulas (suprarrenales, tiroides, páncreas, etc.). Un tumor adherido a ella puede ser inofensivo, pero también puede influir en la cantidad de hormonas que segregamos, llevándonos a desarrollar distintas patologías. Incluso puede afectar a la estructura interna de nuestro cráneo, presionando el nervio óptico hasta dejarnos ciegos.

Su operación es peligrosa, puede que no se llegue a extraer del todo el quiste y que continúe generando problemas, por lo que los pacientes deban requerir medicación el resto de su vida. O puede que se consiga extraer del todo y, una vez recuperados, puedan volver a la normalidad.