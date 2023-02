La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el pasado 13 de febrero la detección de un nuevo brote del virus de Marburgo en Guinea Ecuatorial, tras la muerte de nueve personas. En España, la Conselleria de Salud está estudiando un posible caso en Valencia de esta enfermedad, que presenta similitudes al ébola.

Ante ello, el Ministerio de Sanidad ha establecido un protocolo para frenar el contagio y tratar a los posibles afectados en caso de confirmarse. A continuación, se responden a las principales cuestiones sobre esta enfermedad:

Los murciélagos de la fruta son los huéspedes naturales de este virus, que cuando es transmitido a los humanos puede ser contagiado mediante contacto directo con fluidos como la sangre, saliva, vómitos u orina. "La transmisión es por contacto directo, normalmente, con heridas y objetos contaminados, salvo para aquellas personas que hayan estado en contacto con murciélagos, que no es el caso habitual", ha explicado Peiró.

¿Hay un tratamiento?

La enfermedad no cuenta con una vacuna ni tratamiento específico, aunque la terapia de apoyo (líquidos intravenosos, oxígeno suplementario, electrolitos, etc.) puede mejorar significativamente el resultado clínico. No obstante, se están desarrollando algunos productos farmacéuticos como inmunoterapéuticos, interferones o antivirales para combatirla.

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, y la Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta ya ha aprobado el 'Protocolo de actuación para la detección precoz y manejo de casos de enfermedad por virus Marburgo' en el que, entre otros asuntos, aconseja ingresar a las personas contagiadas en Unidades de Aislamiento de Alto Nivel.