De refugiados a combatientes y retornados: las historias del tren de Polonia a Ucrania

Hace un año, millones de ucranianos se vieron obligados a huir de su país para evitar la guerra. Muchos de estos ciudadanos lo hacían en tren. Desde distintos puntos de Ucrania, todos tenían un mismo destino: cruzar la frontera en un vagón que les dejase a salvo.

Ahora, 365 días después, algunos de ellos han vuelto al país y han realizado el mismo trayecto que hicieron para huir, pero a la inversa.

Un equipo de TVE ha acompañado a varios de esos ucranianos que vieron en los trenes un vagón hacia un destino seguro, como Nadia Filmonova. Ella se ha refugiado en España durante este año gracias a un tren que cogió con destino Polonia y ahora vuelve para reencontrarse con su madre en Kiev.

"Sé del viaje desde hace dos semanas y desde entonces cada día lloro pensando en el reencuentro. Tenemos muchas cosas que hablar y contar", asegura emocionada Nadia.

Una Nadia que confiesa no sentirse feliz. "No me siento feliz. Quiero regresar a casa y a mi país", anhela.

"He estado en el frente, no se lo recomendaría a nadie"

En el tren se entremezclan familias separadas por la guerra con soldados o excombatientes. "Antes de la guerra vivía en un pueblo. Simplemente, no tenía trabajo, solo una pequeña granja. Ahora voy a encontrarme con mi batallón. Estaba en Bajmut y me hirieron en el mes de enero. La experiencia no tiene nada de bueno. He estado poco tiempo en el frente. No se lo recomendaría a nadie", cuenta Gennadiy, un soldado ucraniano.

En los trenes, ahora más vacíos que cuando la gente se amontonaba en los andenes para subir en busca de un billete de tren para huir a la desesperada hace un año, también hay hueco para Irina, revisora de tren, quien en estos meses ha visto todo tipo de historias. "Viajan niños pequeños con sus familias y lloran. Da mucha lástima verlo. Y no sabes qué te espera, no sabes si regresarás o no. Da mucho miedo", dice.

Al futuro, Irina solo le pide una cosa mientras rompe a llorar: "Que haya paz. Que haya paz. Quiero que haya paz. Solo paz".