Dos años después del suicidio de la joven Kira López, la Audiencia de Barcelona concluye en que no se puede vincular a la acción de ninguna persona ni a la inacción del centro escolar, el Pare Manyanet.

Kira López se suicidó cuando tenía 15 años. El 19 de mayo de 2021. Aquel día subió al piso más alto de su edificio y se lanzó al vacío por el hueco de la escalera. Sus padres la hallaron muerta en el rellano.

La Audiencia de Barcelona ha confirmado ahora la decisión del juez instructor de proceder al archivo de la causa. Dice que, tras 18 meses de “exhaustiva” investigación, “ninguna de las diligencias practicadas ha podido determinar qué llevó a Paula Kira a suicidarse ni puede su actuar autolítico ser vinculado a la acción de una persona ni a la inacción del centro escolar”.

José Manuel, María José -los padres- y Carla Vall - su abogada-, habían pedido que la investigación se mantuviese abierta. Para ellos, todo lo que pasó podría ser constitutivo de un delito de inducción al suicidio y de otro de acoso escolar por parte de compañeros y de profesores de la escuela Jesús, Maria i Josep, conocida como Pare Manyanet. Decían que se podían practicar más diligencias: tomar declaración a la tutora de 3º de la ESO, a los progenitores, a tres compañeros de Kira, al coordinador…. También recurrió contra el archivo inicial el ayuntamiento de Barcelona. La Generalitat, no.

El día antes de aquel 19 de mayo de 2021, Kira había mirado en su ordenador “cómo suicidarse y no fallar”, explica el padre. “Pasó algo más fuerte que otras veces”, dice su madre. ¿Otras veces? Kira había sufrido acoso en un curso de primaria. Aquello ya pasó. Y ahora en el instituto sacaba excelentes notas. En dos días se iba de excursión. Incluso se había comprado ropa. El centro escolar, pese a la muerte de su alumna, no canceló la salida. Eso puso en alerta a los padres. Y ocho días después recibieron un correo: “muerte, muere”. Fue cuando se decidieron a presentar la denuncia. Y empezaron a indagar. Hallaron un video hecho por Kira meses antes. ¿Título? “Like crumpled paper”. “Arrugada, pisoteada, llena de cicatrices, así se sentía mi hija”, lamenta Maria José.

El Síndic de Greuges (el defensor del pueblo en Cataluña) se puso manos a la obra desde el principio. En su informe pedía, entre otras cosas, que “se analizara si todas las señales emocionales que efectivamente se observaban, y que tanto la escuela como la familia conocían, alertaban sobre un estado preocupante de angustia de la alumna”. El departamento de Educación de la Generalitat también se implicó (al principio). Dijo que “los informes iniciales no indican acoso pero no quiere decir que Kira no lo sufriera”. Pero sí constató deficiencias en la aplicación del protocolo en el Pare Manyanet e instó a hacer una auditoría externa. Se supo que en cuatro años el instituto había aplicado ocho veces el protocolo antibullying. En 2019, un alumno de otro centro suyo también se suicidó. El Pare Manyanet, en todos y cada uno de sus comunicados, ha negado ningún tipo de bullying e incluso ha acusado a los padres de difamarles en redes sociales. Los mossos prosiguieron con su investigación: el ordenador de Kira o la toma de declaraciones.