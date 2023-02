Televisió Espanyola ha tingut accés a la resolució de l'Audiència de Barcelona que arxiva el cas de la Kira López. La jove, de 15 anys, es va suïcidar el 19 de maig de 2021. Els seus pares sempre han defensat que ho va fer perquè patia assetjament escolar i pel menyspreu de l'institut Pare Manyanet. Gairebé dos anys després, la justícia conclou que no s'ha pogut establir una vinculació entre el suïcidi i l'acció de cap persona o la inacció del centre educatiu. El tribunal considera que no cal realitzar més diligències i que les practicades permeten descartar un delicte.

La resolució indica que el suïcidi d'una jove de 15 anys és devastador, però insisteix que 'l'àmbit penal no és el lloc per a buscar consol o respostes'. Només amb sospites, diu, no es pot continuant investigant. Si l'assetjament hagués estat de menors, expliquen, ara la causa ja estaria prescrita.

Dificultat per aconseguir testimonis

Segons l'advocat penalista Miguel Capuz, el problema de l'assetjament escolar ''és l'àmbit on es produeix, ja que és més difícil aconseguir testimonis''. El tribunal admet que l'adolescència és un moment crític, i que les paraules ''feridores'' i l'ús de xarxes socials per fer mal formen part del seu dia a dia. Capuz assenyala que encara que hi hagués una nova llei sobre l'assetjament escolar, no es podria aplicar amb efectes retroactius.

Els pares valoren que el tribunal reprengui a l'institut i reconegui que la Kira sí va patir assetjament, malgrat que no hi hagi conseqüències penals. Explquen que la seva lluita no ha acabat i que ho intentaran per la via civil.