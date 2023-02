Un cómic rescata la intensa historia de La Jabalina, fusilada con solo 25 años

Nacida en Teruel, María Pérez Lacruz, conocida como María la Jabalina, fue a sus 25 años la última mujer fusilada en el conocido como "Paredón de España" de Paterna (Valencia) y un cómic recupera ahora su historia porque, según defienden a EFE sus creadores, hay que "remover la historia y cicatrizar las heridas".

Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou, ganadores en 2019 del Premio Nacional del Cómic por El día 3 -sobre la tragedia del accidente de metro de Valencia de julio de 2006, con 43 muertos y 47 heridos-, reavivan en María la Jabalina (Astiberri), que sale a la venta este jueves, una de las muchas historias "silenciadas de mujeres que lucharon por la paz y la libertad", según la editorial vasca.

El proyecto nació a partir del encargo que les hizo el Ayuntamiento de Sagunto, a través de la Concejalía de Memoria Histórica, para recordar a esta vecina suya que con tan solo 25 años fue fusilada el 8 de agosto de 1942 en El Terrer, la zona ubicada junto al cementerio de Paterna donde fueron ejecutadas más de 2.200 víctimas del franquismo.

Recuperar la memoria

Durán y Giner se han especializado en el cómic social porque, según dicen, siempre han tenido "un componente activista", y les gusta comparar su trabajo con "la lluvia fina, que parece que no haga nada pero al final acabas empapando al otro".

Ninguno de los dos entiende que haya personas que defiendan que no se hable de historias como la de María; ellos abogan por "remover, porque la gente necesita cerrar la historia y cicatrizar las heridas".

Sin embargo, su objetivo no es cambiar el mundo ni ajustar cuentas contra nadie. "Simplemente recuperar la memoria de una persona que nos parece que no se tiene que olvidar" porque a pesar de ser la historia de María, retrata también a muchas mujeres de la guerra y la posguerra, afirman.

Creen que el cómic es un buen medio para dar a conocer este tipo de historias porque es "más directo". "No tienes que leer muchísimas páginas para entender conceptos; en una página, con una imagen, puedes transmitir muchísimo".

Página de 'María la Jabalina'

En este proceso, han comprobado que "las heridas siguen muy abiertas". "Mira que hemos tocado temas delicados, pero con este ya tenemos 'trols' antes de salir el libro y antes de que hayan podido leerlo", lamentan, algo que ya veían venir pero que en el caso de Cristina no acaba de llevar bien.

"Trato de que no me afecte pero me afecta, sobre todo por lo que significa. Esta división que hay ahora cada vez más extrema en el país y en el mundo me parece muy peligrosa. Me preocupa que contar la historia de una persona que simplemente ha luchado por salvar su vida provoque enfados, ofensas y la gente salte", afirma.

En todo caso, esperan que el libro emocione a los lectores y que permita mostrar una parte de la historia de España que mucha gente no conoce.

En este sentido, agradecen el trabajo previo realizado por Robert Arnau para un documental que todavía no se ha podido llevar a cabo por falta de financiación; a los libros de Manuel Girona y Rosana Corral-Márquez sobre La Jabalina, y a la obra de la Companyía Hongaresa de Teatre.

"Sin todo ese trabajo no hubiéramos podido hacer el libro", aseguran, y celebran que instituciones como el Ayuntamiento de Sagunto apuesten por este tipo de proyectos que, por un lado, recuperan la memoria y, por otro, fomentan la cultura.