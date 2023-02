Más allá de la victoria contundente de As Bestas, de los cero premios para Alcarràs o del homenaje a Carlos Saura, otro tema se coló por sorpresa entre los más comentados de la gala de los Goya. En su discurso de agradecimiento al ganar el galardón a mejor película, precisamente por As Bestas, Rodrigo Sorogoyen, director del film, recogió un lema que ha hecho fortuna en los últimos meses, a medida que se acelera la tramitación de proyectos de renovables: "Energía eólica sí, pero no así".

Sorogoyen hacía referencia a los proyectos para instalar cuatro parques eólicos -dos de ellos ya con vía favorable por parte de la Xunta- en los montes de Sabucedo, en Galicia, hogar de una de las últimas poblaciones de caballos salvajes en Europa Occidental. Son las bestas (bestias, en gallego) que dan nombre a la película, y que cada año se bajan al pueblo para cortarles las crines en la tradicional fiesta de la "Rapa das Bestas".

"Nosotros no estamos en contra de las renovables, nosotros lo que queremos es proteger nuestros hábitats y los de las bestas", señala a RTVE.es Paulo Vicente, presidente de la Asociación Rapa das Bestas. Estos animales, una especie autóctona de poni, "son un elemento único en la biodiversidad de nuestras zonas y ayuda en toda Galicia a mantener el matorral bajo para que no arda el monte", añade.

Además de su valor ecológico, destaca que los caballos salvajes forman parte de una "tradición que se lleva realizando desde hace al menos 450 años". Uno de los parques planteados en la zona -Campo das rosas-, va "justo en la línea en la que se bajan las bestas", señala, mientras que las pistas que se abrirán para instalar los molinos pueden "deslocalizar geográficamente" a esta especie, que no cuenta con ninguna figura de protección.

"Si dices 'sí, pero no así' y es todo crítica, uno se queda con el 'pero no'" Detrás del eslogan "renovables sí, pero no así", surge un debate mayor: si no es así, ¿cómo? Para Eloy Sanz, profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Rey Juan Carlos, quienes defienden este discurso tienen "parte de razón", ya que algunos proyectos no han tenido en cuenta los vecinos, por ejemplo, pero cree que se trata de un lema "simplista". "Cuando dices 'sí, pero no así', y el discurso que has hecho no es de cómo sí tendrían que ser, sino que ha sido todo crítica, la idea con la que uno se queda es con el 'pero no'", señala, en referencia a la intervención de Sorogoyen. El director aseguró que en la zona de Sabucedo se estaban proyectando "cuatro parques eólicos gigantescos que son un prejuicio para la fauna y la flora irreparable". Sanz recuerda que, a diferencia de la fotovoltaica, que puede instalarse en muchos puntos distintos, la eólica depende de lugares con unas condiciones muy concretas. "Las zonas con más viento son las que son y tampoco hay tantas. Hay otras en otras regiones de España, pero esas regiones están bloqueando proyectos, como por ejemplo Cataluña o la Comunidad Valenciana", apunta. Reconoce que un parque como el que se proyecta en esta zona de la provincia de Pontevedra "tiene su impacto", pero por ello, asegura, se hacen evaluaciones de impacto ambiental. Recuerda, en todo caso, que la principal afección de los parques eólicos se da en algunas especies de aves (especialmente aquellas grandes, como rapaces o buitres), y no tanto mamíferos como los caballos. “Salvo que los caballos salvajes de Galicia vuelen, el cambio climático es su mayor amenaza según los informes de la ONU sobre biodiversidad.

La energía eólica es la fuente con menores emisiones de CO₂.

Aceleración de proyectos en Galicia y en España El debate está al rojo vivo en Galicia, después de que la Xunta aprobara en dos meses 26 proyectos, la misma cantidad que en los seis años anteriores. El motivo es que el Gobierno central había fijado como fecha límite el 25 de enero para dar acceso a la red a aquellos proyectos que tuvieran Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Si llegaban a esa fecha sin el visto bueno de la administración, se perderían. Galicia no es la única comunidad donde se ha acelerado el proceso. Ha ocurrido a nivel estatal -el Gobierno tiene las competencias de proyectos con una potencia instalada mayor a 50 MW- y en muchas comunidades. La guerra en Ucrania, la posterior crisis energética y las directrices europeas para acelerar la generación renovables han obligado a las administraciones a liberar el tapón producido en los últimos años por las trabas burocráticas. De hecho, en el decreto de prórroga de medidas anticrisis del 27 de diciembre, el Gobierno eliminó temporalmente el requisito de obtener una DIA, excepto en zonas de la Red Natura 2000 y otros espacios protegidos, y lo sustituyó por una solicitud de determinación de afección ambiental que debe presentar el promotor del proyecto. Las energías renovables generaron el 46% de la electricidad en 2021, un récord histórico ÁLVARO CABALLERO El problema, según Cristóbal López Pazos, de Ecoloxistas en Acción Galicia, es que esta comunidad "es el territorio con un menor porcentaje de territorio protegido por la Red Natura en España", por lo que algunos de los parques proyectados afectan a zonas de alto valor ecológico como humedales -de hechos, algunos se han conseguido parar por esta afección. Zonas como la de Sabucedo no cuentan con una protección especial, ni tampoco lo hacen las fuentes de agua de las que beben tanto los vecinos como los caballos, y que se podrán ver afectadas por los trabajos de construcción de los parques, según el presidente de la Asociación Rapa das Bestas. Jaume Franquesa: "Cómo se desarrollan las renovables es tan importante como el hecho de que sean renovables" ÁLVARO CABALLERO