La ONU afirma que las energías renovables son el "único camino creíble" para evitar una catástrofe climática

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reconocido este domingo que las energías renovables son "el único camino creíble" para evitar una catástrofe climática durante la 13ª Sesión de la Asamblea de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), que se celebra este fin de semana en Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos).

"Solo las energías renovables pueden salvaguardar nuestro futuro, cerrar la brecha de acceso a la energía, estabilizar los precios y garantizar la seguridad energética", ha afirmado Guterres ante la asamblea.

“If we want to avert climate catastrophe, renewables are the only credible path forward.



Only renewables can safeguard our future, close the energy access gap, stabilize prices and ensure energy security.“