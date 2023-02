Los miembros del equipo de Médicos del Mundo en Antioquia viven en el parque que hay frente a su oficina. Sigue en pie, pero está lleno de grietas y cristales rotos. Ahí han instalado varias tiendas de campaña y un depósito de agua con un pequeño grifo desde donde pueden lavarse las manos y la cara.

Estas personas se unen a los millones de afectados por el terremoto, que no cuentan con servicios básicos como electricidad, una vivienda o agua corriente. “No hay cuartos de baño por aquí, todo el mundo está utilizando el campo. Esto puede conllevar problemas de higiene en el futuro, porque no hay agua”, explica a RTVE.es Mustafá, médico de la organización.

“Falta acceso al agua, agua potable, a sistemas de saneamiento que permitan evitar que se genere una catástrofe secundaria que genere enfermedades infecciosas”, coincide desde Adana la especialista de comunicación internacional de Acción contra el Hambre, Ana Mora. “El número de afectados sigue subiendo día tras día. Hay estimaciones de Naciones Unidas de que la población expuesta potencial es de 23 millones de personas en Turquía y Siria”, añade.

“Toda la gente está en la calle, algunos edificios siguen derrumbados. Da mucho miedo, es terrible”, lamenta Mustafá. “Es difícil llegar a la gente porque hay muchas personas y necesitan tener servicios. Esto no se va a terminar después de dos o tres meses, ni de un año. Estamos intentando hacer lo que podemos”, añade.

Hospitales destruidos y no operativos

El terremoto también ha hecho que los hospitales de las ciudades afectadas se hayan quedado inutilizables. A las víctimas del temblor se suman también las personas que ya estaban enfermas o que necesitan una medicación especial.

“Los hospitales de Iskenderun, los dos, se han derrumbado. He oído que el hospital universitario está funcionando, pero no estamos seguros”, afirma Mustafá. “Hay personas con enfermedades crónicas, supervivientes que necesitan su medicación porque no pudieron cogerla cuando ocurrió el terremoto. Necesitan todo”, subraya.

Para apoyar esta falta de servicios médicos, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en coordinación con el Ministerio de Defensa español y el Ministerio de Salud turco, está preparando un hospital de campaña entre Iskenderun y Antioquia.

Hospital de campaña entre Iskenderun y Antioquia LAURA GÓMEZ DÍAZ

“El hospital estará instalado mínimo 30 días. Tiene quirófano, maternidad, especialidades como traumatología, ginecología o pediatría y también una zona psicosocial. En total somos 82 personas”, cuenta el coordinador del campo técnico del hospital START, Paco Sigüenza.

El hospital se encuentra en un nudo de comunicación donde se cruzan las tres provincias limítrofes y además está a tan solo unos metros de un centro en el que se alojan refugiados. “En esta zona no hay quirófano. Nosotros tenemos uno para atender esas necesidades de cirugía mayores”, añade.