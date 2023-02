ARCA demana a l'Ajuntament de Sóller i al Consell de Mallorca que no deixin degradar més la Fàbrica Nova

ARCA, l'associació per a la protecció del patrimoni, demana urgentment a l’Ajuntament de Sóller, al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears que comprin l’immoble de Sa Fàbrica Nova i se li donin els usos que siguin respectuosos amb la seva conservació.



Arca fa aquesta petició després que s'hagi produit l’incendi d’una part de la Fàbrica Nova . L'associació conservacionista pateix per la degradació de l’estat actual de l’immoble mentre s’espera una resolució judicial. També Arca està preocupada pel futu de la Fàbrica Nova i en proposa la compra per part de les administracions públiques, davant les possibilitats que donen per inversions en patrimoni cultural l’actual conjuntura de “Projectes de Recuperació i Resiliència”.

Sense conservació

“Parla del passat industrial de Sóller“

La Fàbrica Nova de Sóller està ubicada al Camí de Cas Jurat, 2 i està tancada i sense conservació adequada des de fa anys. Per Arca aquest edifici "parla encara, tant per l’exterior com per l’interior, del passat industrial de Sóller, juntament amb tants altres immobles i indrets. Era un fàbrica tèxtil que va tenir el seu moment d’expansió i de decadència, comença el 1907 i va tenint reformes i canvis fins a arribar al tancament l’any 1971".