El talaiot nord de Sant Agustí Vell en 3D

L’empresa REM Experience, guanyadora del contracte menor per a l’elaboració de fotogrametries i estudis 3D de sis monuments de l’illa, ha entregat tota la documentació realitzada, entre la qual destaca la reproducció en 3D de l’emblemàtic talaiot nord de Sant Agustí Vell , jaciment inclòs a la candidatura de Menorca Talaiòtica. Els nous continguts digitals s’utilitzaran per al foment de la conservació, investigació, catalogació, restauració i difusió d’aquest patrimoni històric de Menorca.

L’objectiu del projecte era aconseguir una rèplica digital el més fidel possible a la realitat . Per aquest motiu, durant el procés de digitalització (des de la captura fotogràfica fins a la producció de l’audiovisual) s’han dut a terme un seguit de metodologies que permeten aconseguir l’acabat fotorealista que es cercava de cada un dels jaciments. Ens alguns dels projectes s’han fet més de 3.000 fotografies, que posteriorment s’han processat en models d’alta qualitat. El resultat final han estat uns models fotogramètrics d’entre 60 i 200 milions de polígons, segons el model.

Sant Agustí Vell

El talaiot nord de Sant Agustí o de Ses Bigues de Mata (declarat BIC) és un dels talaiots que més interès ha suscitat al llarg de la història contemporània a causa de la monumentalitat de la seva cambra interna, inusual a Menorca. De planta circular i perfil troncocònic, va ser construït mitjançant filades de blocs de molta major grandària i regulars a la base respecte a la part superior. El seu interior va ser buidat en temps remots per ús agropecuari, per la qual cosa no és possible determinar quina va ser la seva funció original.