La mayoría del Senado ha dado luz verde este miércoles a la 'ley trans', que reconoce la autodeterminación de género y desarrolla una serie de medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBI.

Este trámite salda el paso por el Senado de la norma, que ahora deberá volver al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva al haberse incorporado algunas "cuestiones técnicas" al texto, como la eliminación definitiva de cualquier referencia a al violencia intragénero, la que se da entre parejas del mismo sexo.

El proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI impulsada por el Ministerio de Igualdad ha contado con 144 votos a favor, 108 en contra y 2 abstenciones.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado este nuevo paso de, en sus palabras, una de las leyes "más importantes de la legislatura" y ha asegurado que el Gobierno velará para que la norma "llegue de forma efectiva a cada rincón del país" pese a que existan "resistencias en su aplicación".

Tras el largo debate de este miércoles, no se ha añadido ninguna enmienda nueva. PP y Vox han presentado sendos vetos al considerar que la ley causará un "daño irreparable" en niños y adolescentes, y generará consecuencias que pueden ser "muy graves", especialmente para las mujeres víctimas de la violencia machista, en palabras del senador popular Jaime Miguel de los Santos.

Los vetos han sido rechazados y desde el PSOE la senadora Ana María Agudíez ha criticado que el presentado por Vox sea un "panfleto" con el único objetivo de "difundir un discurso lgftbifóbico, tránsfobo y antifeminista" para mantener a su electorado "en un estado de polarización constante".

El PSOE penaliza a Carmen Calvo por romper la disciplina de voto

El PSOE ha resuelto el expediente abierto contra la diputada y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y le ha impuesto la multa máxima que prevé el reglamento interno, de 600 euros, por romper la disciplina de voto en la Ley Trans cuando se abstuvo en la votación el pasado 22 de diciembre de 2022, según han informado fuentes del grupo parlamentario a Europa Press.

A la salida de la votación de la Ley Trans en el Congreso, Carmen Calvo afirmó que "siempre" asume las consecuencias de sus actos, al ser preguntada sobre si temía consecuencias por haberse saltado la disciplina marcada por su partido, que votó a favor de la ley.

Calvo explicó el sentido de su voto afirmando que está "de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley" y que tampoco coincide "con el 'no' de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos".