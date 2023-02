Jeff Lemire, uno de los guionistas más interesantes del cómic norteamericano actual

No es la primera vez que os recomendamos cómics del guionista canadiense Jeff Lemire (Ontario, Canadá, 1976). Y es que se trata de uno de los mejores escritores del cómic norteamericano actual, como demuestran sus múltiples Premios Eisner.

Un guionista que ha triunfado en las grandes editoriales norteamericanas con títulos como Sweet Toth (adaptada por Netflix a una serie de gran éxito), Animal Man, Trillium y Green Arrow (DC Comics) y Old Man Logan (Marvel). Pero que, a la vez, ha creado sus propios proyectos como su trilogía rural Essex County (Astiberri), que fue destacada en 2011 como la mejor novela canadiense de la década.

Estos últimos años se ha centrado en esos proyectos personales, con los que no deja de cosechar premios y nominaciones, como la serie Descender, Gideon Falls, Royal City o el Universo de Black Hammer (Todas publicadas en España por Astiberri).

'Snow angels'

Portada de 'Snow angels'

Snow angels (Astiberri), de Jeff Lemire y el dibujante Jock, es una historia de supervivencia en un mundo apocalíptico, al estilo de La carretera, The last of us... que ganó el premio Eisner a Mejor cómic digital de 2022 y también estuvo nominado a los Premios Harvey 2022 en la categoría de Mejor serie digital.

Una historia sobre la familia, la pérdida y la redención, protagonizada por dos hermanas, Milli y Mae, que deben luchar por su supervivencia en una tierra permanentemente helada, en la que están rodeadas de enormes perros salvajes.

Viven en la trinchera con su padre, una hendidura infinita, en ese infierno helado, de la que no pueden salir, porque fuera, solo hay muerte. Pero un día descubre que, realmente, esa trinchera no es infinita, sino que pueden salir al exterior. Aunque si lo hacen, serán perseguidas por El hombre de Nieve, una siniestra y letal criatura.

Una trepidante historia de supervivencia en la que destaca el guion de Lemire y los maravillosos dibujos de Jock, uno de los artistas más interesantes de la actualidad. Y es que Lemire tiene muy buen ojo a la hora de elegir a sus artistas. Lo mejor es que esta serie solo consta de dos volúmenes, por lo que la completaréis enseguida. El segundo tomo se publicará en el primer semestre de este 2023.