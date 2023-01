Desde hace unos días, en Australia se está llevando a cabo la búsqueda de una pequeña cápsula radiactiva que desapareció en una carretera del oeste del país. Este incidente ha generado una gran preocupación y ha provocado una alerta sanitaria hasta que se encuentre el objeto metálico. Las autoridades han alertado a todas las personas de que cualquiera que lo encuentre y no sepa cómo manipularlo, puede llegar a sufrir graves problemas de salud por su radiactividad.

La cápsula se cayó del camión durante un viaje de 1.400 kilómetros desde la localidad australiana de Newman hasta la ciudad de Perth. "Desapareció durante el transporte entre una mina" al norte de la localidad de Newman y el noreste de Perth entre el 10 y el 16 de enero, según explicó el Departamento de Salud de Australia Occidental en una nota publicada el pasado viernes.

Esta pérdida ha generado una gran preocupación en el país, ya que esta cápsula del tamaño de una moneda de 2 céntimos contiene Cesio-137, un isótopo radiactivo para el cuerpo humano, que es utilizado normalmente en medidores y emite una radiación equivalente a 10 rayos X por hora.

El material tóxico se perdió entre el 10 y el 16 de enero, lo que duró el trayecto del vehículo desde Newman y posterior llegada a Perth. Aunque la pérdida fue anterior, no fue hasta el pasado 25 de enero cuando los inspectores de la carga se dieron cuenta de que uno de los paquetes estaba roto y de que faltaba una de esas cápsulas radiactivas.

Los riesgos

En este sentido, el Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia emitió una alerta a los residentes de diversas áreas del mayor estado de Australia y advirtió sobre los riesgos de la exposición a esta sustancia tóxica, que incluyen "quemaduras por radiación o enfermedades por radiación", como cáncer.

Los funcionarios estatales de emergencia han emitido una nueva alerta para los conductores que se desplacen a lo largo de la carretera más larga de Australia. Les avisan para que extremen precauciones cuando se acerquen a los equipos de búsqueda de la cápsula, ya que estos vehículos llevan detectores de radiación.

"Los especialistas en radiación y el DFES están buscando a lo largo de la carretera Great Northern Highway conduciendo en dirección norte y sur a baja velocidad. Tenga cuidado al acercarse y tenga cuidado al adelantar", indicaban.

También han advertido que cualquier persona que aviste algún material sospechoso, deberán mantenerse a al menos cinco metros de distancia, no tocarlo, no guardarlo en bolsos o mochilas y no llevarlo a sus coches, sino reportarlo "inmediatamente" a las autoridades.

La Agencia de Seguridad Nuclear de Australia ha indicado que se une a la búsqueda de la pequeña capsula radioactiva extraviada en el estado de Australia Occidental. ARPANSA indicó en un comunicado que desde este martes colabora en las tareas con"un equipo con instrumentos de detección portátil y montados en automóviles especializados para apoyar la búsqueda". Subrayan que la búsqueda se va a centrar entre la región de Pilbara, donde Rio Tinto opera más de una decena de minas, y la ciudad de Perth, una ruta de unos 1.400 kilómetros.