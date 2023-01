Fernando Vicente, 40 años ilustrando nuestras vidas

Fernando Vicente (Madrid, 1963), no solo es uno de los mejores ilustradores y cartelistas del mundo, sino que en sus cuarenta años de carrera también ha formado parte de nuestras vidas como cronista visual de la cultura (imposible olvidar su contribución a la movida madrileña), la moda el cine, el arte y, sobre todo, la literatura. Cuatro décadas de excelencia artística que se resumen en el imprescindible libro El arte de Fernando Vicente (Norma Editorial), que incluye ilustraciones, retratos, carteles, portadas y obra pictórica.

Hay muchos artistas que brillan durante unos pocos años, pero Fernando tiene una larga y exitosa carrera de cuatro décadas. "No han sido cuarenta años de gloria (bromea), pero he podido trabajar todo este tiempo, aunque con altibajos. Empecé en el cómic en los 80, luego hubo una crisis muy grande que se llevó por delante las revistas de cómic y pasé una década trabajando en publicidad, aunque en cuanto podía volvía a la ilustración. La verdad es que ha habido años en los que era muy difícil ganarse la vida con con la ilustración",

"Afortunadamente -añade-, ahora, después de 40 años de carrera parece que la ilustración está un poco de moda y estoy viviendo un momento dulce. Creo que para triunfar en el mundo de la ilustración, el único secreto es aguantar. Cuando doy alguna charla en escuelas de ilustración, siempre digo que esto es una carrera de fondo".

" Pero después de eso creo que mi trabajo empezó a ser atemporal -añade-. Es cierto que hay corrientes artísticas en la ilustración; yo las veo pero no trato de seguirlas en ningún momento. Y luego, hay cosas que tú haces, que son personales, pero que terminan poniéndose un poco de moda. Por ejemplo, yo llevo desde los años 90 trabajando en el tema de la anatomía . Aquí, en España, todavía no es un tema que se trabaje mucho, eso de sacar la anatomía de dentro a afuera, pero en otras partes del mundo gusta bastante; hay muchos artistas que lo están haciendo. De hecho, yo estoy incluido, con bastantes páginas, en un recopilatorio que se ha hecho en Estados Unidos sobre el mundo del arte y la anatomía: Anatomy Rocks: Flesh and Bones in Contemporary Art, cuya portada es de Mark Ryden, un gran artista. A veces haces cosas que pueden ponerse de moda, aunque solo sea porque te adelantas a esa moda".

De esa época quedan dos documentos maravillosos, las apariciones de un jovencísimo Fernando Vicente en La Edad de Oro y La Bola de Cristal . "Recuerdo que tenía pelo (ríe). La Bola de Cristal, aunque fuera un programa infantil lo veíamos todos los jóvenes, porque era fantástico. Y gracias a esa entrevista me conoció mucha gente. Incluso alguna vecina me paraba por la calle y me decía: "Te he visto en la tele. y lo de La Edad de Oro fue un auténtico puntazo".

Pero... ¿eran conscientes de que la Movida Madrileña iba a tener esa repercusión cultural? "No -asegura Fernando-, yo estaba empezando. Estaba ahí por casualidad y no pensábamos que estuviéramos haciendo nada especial , aunque luego haya cuajado como un movimiento artístico. Íbamos al Rockola, pero yo no tengo sensación corporativa como de movimiento, como sí pueden tener, por ejemplo, Alaska y esa gente. Yo conocía a los ilustradores de mi generación, con los cuales sigo teniendo amistad, como Javier de Juan o Ana Miralles. Pero entonces solo pensábamos en disfrutar de nuestro trabajo. Yo no pude estudiar Bellas Artes y aprendí publicando, de un número de la revista al siguiente. Mirando lo que hacían mis compañeros y aprendiendo de ellos ".

Preguntamos a Fernando Vicente cómo decidió ser ilustrador: " Pues llegué casi sin querer . Yo quería ser pintor de niño, pero no pude entrar en Bellas Artes y empecé haciendo cómic, sin pensarlo demasiado. Yo leía cómics, como todos los chavales de la época y, con 17 o 18 años, la revista Madriz me encargó unas páginas y empecé a dibujar cómics. Y cuando desapareció del "cómic para adultos" me convertí en ilustrador ".

De hecho, dos de sus exposiciones más recordadas son Vanitas y Venus, dedicadas a esos dibujos anatómicos. " La anatomía es lo que más me gusta y creo que esas obras son de lo mejor de mi trabajo -confiesa-. Lo que pasa es que yo creo que aquí en España no han sido entendidas. E incluso hay gente que siente rechazo por ellas, aunque no son gore ni aparezca sangre. Yo veo belleza en esos dibujos anatómicos. Afortunadamente cada vez van gustando más".

Cualquier admirador de la obra de Fernando Vicente sabe que le fascina el cuerpo humano. "En estos cuarenta años de carrera he ido metiendo mis aficiones en mi obra, aunque no haya sido de forma premeditada. Desde hace años voy mucho al Rastro de Madrid y colecciono muchas cosas, sobre todo atlas anatómicos. Es una de mis pasiones personales que ha ido introduciéndose en mi trabajo, primero en la parte pictórica, más personal, y luego incluso en los trabajos de encargo".

Fernando confiesa que, sin embargo, el mundo de la caricatura nunca le había interesado. " Yo no había hecho nunca una caricatura , pero un verano, de hace 20 años, El País me encargó una caricatura diaria para el mes de agosto. Yo no tenía ni idea de hacer caricaturas y, además, mi mujer estaba a punto de dar a luz. Mi hijo nació el 2 de agosto. Por eso les dije que no, pero Cassio Loredano, que era el caricaturista de entonces, no estaba disponible y no había nadie más. Y me pasé ese verano yendo del hospital al estudio y aprendiendo a hacer caricaturas . Y ya llevo 20 años haciéndolas".

"Y lo mismo me ha pasado con los mapas antiguos -continúa-, que los compraba en el rastro muy baratos, cuando todavía no se había puesto de moda colgar un mapa antiguo en la pared de casa. O las revistas de moda. Son aficiones que he coleccionado y que luego se han ido filtrando en mi arte".

"Pero, sobre todo, en esas páginas está el trabajo de todos los grandes fotógrafos de moda, los estilistas y los directores de arte de la época. Fotógrafos como Steven Meisel, Mario Testino ... o diseñadores como Fabien Baron que se encargó del diseño del Vogue italiano y de Interview, la revista que fundó Andy Warhol en Nueva York. Por eso cuando alguna revista de moda, como Vogue, me hace algún encargo, siempre lo disfruto muchísimo. Incluso hice las carpetas de prensa de Roberto Verino durante muchos años. Y mis pin-ups tienen un acercamiento al mundo de la moda, no son solamente chicas guapas. Es un mundo que me gusta mucho".

La moda también ocupa un capítulo importante en la obra de Fernando Vicente y en este libro: "Como comentaba, trabajé 10 años en publicidad y tengo un amigo, Paco Navarro , que es un gran fotógrafo de moda y que ha hecho las fotos en las que salgo en el libro, como una muy bonita en la que aparezco con mi mujer. En aquella época, yo compraba muchas revistas de moda, porque es un tema que me interesaba mucho. Por ejemplo, tengo todo el Vogue italiano de los años 80 y 90 porque es una fuente de ideas alucinante. Era la época de las grandes top models como Naomi Campbell o Claudia Schiffer , que no se ha vuelto a repetir"

De hecho, Fernando nos comenta que es uno de sus mejores trabajos. "Si, lo es. También escogería mis ilustraciones para Drácula, que va por la 4ª edición. Y las que hice para Alicia a través del espejo. Sin olvidar los cuadros sobre anatomía que comentaba antes, tanto Vanitas como Venus. Y una serie que no he llegado a exponer todavía, pero que está recogida en el libro u que tengo aquí colgada en mi estudio: Ingravitas , que son como mujeres flotando, rodeadas de esos carteles un poco medievales que se llaman filacterias y que incluyen un texto en latín".

" Creo que esa imagen resume muy bien mi amor por los libros, pero también otras facetas mías -añade-. La escritora Laura Fernández (Bienvenidos a welcome) me decía que que resume un poco mi trabajo porque tiene un poco de discurso de los años 80, un poco de moda... Y si ella lo vio así, a mí me encanta"

La portada del libro es El flechazo lector, el cartel que Fernando Vicente hizo para la Feria del Libro de 2015. "Al principio pensamos en hacer una portada especial para la ocasión -nos comenta-. De hecho, hice una que he hemos incluido en el libro y que es una joven que está mirando láminas de arte en un mercado. Es un homenaje a El amante de las estampas, una obra de un pintor que me gusta mucho, Honoré Daumier (1808-1879). Pero al final nos decantamos por El flechazo lector, que es una obra que la gente reconoce e identifica conmigo. Es uno de mis trabajos más icónicos".

Fernando suele trabajar con acrílicos. Le preguntamos si no se ha planteado pasar al dibujo digital como la mayoría de los dibujantes actuales. "Yo creo que ya no voy a hacerlo -confiesa-. Tengo un iPad y un Procreate, que es un programa para dibujar, con los que he resuelto alguna cosilla. Por ejemplo, durante el confinamiento tenía que entregar unos bocetos para el libro Beethoven Un músico sobre un mar de nubes , que hice con Ramón Gener por el 150 aniversario del músico, y los hice con el Ipad. Pero yo trabajo más a gusto con los pinceles. De momento, el ordenador lo uso para escanear y para poner de fondo alguna tipografía. Para poco más".

Fernando vicente nos confiesa que siempre hace sus obras de pie: "Sí, eso es una esclavitud, porque voy siendo mayor y trabajo con la faja puesta desde la mañana a la noche . Pero es a lo que me he acostumbrado. Yo trabajo en caballete, tanto las ilustraciones como los cuadros, y puedo acercarme o alejarme para ver como está quedando la obra. Ahora hago muchas ilustraciones para libros y trabajar de pie me permite hacer cuatro o cinco dibujos a la vez, en la tabla grande que tengo en el caballete. Así pienso en las ilustraciones en conjunto y, por ejemplo, sin un color me puede servir para varias obras".

De hecho, nos confiesa que le gusta separar estas dos vertientes: "Me encanta el trabajo de ilustrador, pero pintar me da una libertad absoluta. Lo disfruto desde el principio hasta el final. Vivo de la ilustración, pero en cuanto puedo hago bocetos sobre el lienzo y me pongo a pintar. Paso temporadas enteras pintando cuadros. Por eso digo que, aunque la pintura y la ilustración sean trabajos muy cercanos, me gusta diferenciarlos".

"No me imaginaba a un Rhett Butler que no fuera Clark Gable"

Portada de 'Lo que el viento se llevó' (Fernando Vicente, 2022)

Un par de meses antes de este libro de arte, Fernando Vicente había publicado una versión ilustrada de Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. "Cuando me lo propuso Reino de Cordelia les dije que no, porque me parecía una locura ilustrar un libro de más de mil páginas y con una película tan popular. Porque cuando ilustro libros como Alicia, Drácula o Frankenstein, intento alejarme todo lo que pueda del imaginario popular. Por ejemplo, mi Frankenstein no se parecía nada al de Boris Karloff. El problema es que no me imaginaba a un Rhett Butler que no fuera Clark Gable".

"Por eso -añade-, hablándolo con el editor decidimos basarnos en la película. Eso fue de mucha ayuda porque hay mucha documentación en internet sobre el rodaje, los actores, los decorados. Y a la gente le ha gustado mucho porque, según vas leyéndolo, tienes en la cabeza las imágenes de la película y pones cara a los protagonistas. E incluso les pones la voz de los doblajes, porque es una película que la gente ha visto muchas veces. Lo que yo no sabía es que era el libro favorito de tantísima gente. La película también es la preferida de muchas personas, como José Luis Garci. Y tuve la suerte de que él me hiciese la presentación del libro".

Rhett Butler (Fernando Vicente, 2022)

Pero... ¿Cómo se consigue plasmar ese toque canalla que tenía Clark Gable? "Era el actor perfecto para el papel -confiesa Fernando-. También el resto de actores, pero solo Clark Gable podía ser Rhett Butler, no te puedes imaginar a ningún otro actor. por eso dibujarlo ha sido bastante fácil. Pero si he buscado que tuviera esa cara de pillo, de canalla, dependiendo del momento de la historia".

Dibujar los espectaculares trajes de la época también es un desafío para cualquiera. "Siento que me están encasillando un poco porque ya llevo unos cuantos libros de época: Cumbres Borrascosas, Madame Bovary, Drácula, Frankenstein y muchos del XIX. Pero me gusta trabajar el vestuario. Y lo seguiré haciendo, porque ahora mismo estoy ilustrando Las amistades peligrosas. Nunca había ilustrado cosas del XVIII pero me apetece mucho dibujar esos trajes y esas pelucas empolvadas. Además, está contado de forma epistolar y es un thriller erótico de época, lo que también me apetece mucho".

"También estoy ilustrado relatos de Sherlock Holmes, de Conan Doyle y estoy pintando para ver si este año consigo hacer una exposición con mis últimos cuadros" -concluye Fernando-.