Los grandes monstruos de la historia del cine según Alberto Gil y Fernando Vicente

Todos tenemos algún monstruo favorito de la historia del cine: aquel que nos hizo mirar debajo de la cama cuando éramos pequeños, ese que nos sigue poniendo los pelos de punta cada vez que pensamos en él o incluso el que nos despierta ternura. Lo curioso es que en más de un siglo de historia del cine solo unos pocos han conseguido la categoría de clásicos. El escritor Alberto Gil y el ilustrador Fernando Vicente han recogido los 25 mejores en Cuando nacen los monstruos. Mitos del cine de terror (Lunwerg) Un libro tan fascinante como las películas que repasa.

Alberto Gil (Madrid, 1952) nos comenta cómo han elegido a estos 25 monstruos: "Ha sido una selección consensuada con el ilustrador Fernando Vicente y la editorial Lunwerg. Se trataba de buscar películas y arquetipos muy representativos del género y que a la vez permitieran recorrer un abanico de temas, orígenes y momentos históricos del siglo XX. El resultado son esas 25 películas sobradamente conocidas y que han dejado improntas en la cultura popular. Todas y cada una de ellas (Drácula, El doctor Frankenstein, La momia, Los pájaros, Pesadilla en Elm Street…) tienen ingredientes y personajes que han quedado grabados en nuestro imaginario porque efectivamente encarnan nuestros miedos. Nos atraen y nos inquietan al mismo tiempo".

Fernando Vicente (Madrid, 1963) confiesa que ilustrar estos mitos del cine ha sido algo especial: "La verdad es que ha sido una experiencia con mis recuerdos, cada una de las películas te transporta inevitablemente al momento en que la viste por primera vez. Algunas a la infancia: Frankenstein, Tiburón; otras a la adolescencia: Carrie, Pesadilla en Elm Street; yotras a recuerdos personales más concretos: yo conocí a mi mujer hace 40 años viendo Alíen en su estreno".

Pero... ¿Qué cree Fernando que debe tener un buen monstruo: "Un buen monstruo tiene que tener un poso detrás, en el caso de muchos clásicos proviene de su origen literario".

Le preguntamos cúales son sus carteles favoritos de los que ha adaptado: "Los carteles clásicos son maravillosos -añade-, los de las películas antiguas de la Universal por ejemplo, los nombres de sus autores muchas veces no han transcendido pues eran meros trabajadores de la productora. De los ilustradores más recientes me gustan mucho Saul Bass, Robert McGinnis..."

"Hemos evolucionado hacia un cine más cruel y efectista"

El último monstruo incluído en el libro es el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow (Tim Burton, 1999), por eso preguntamos a Alberto si no ha habido grandes monstruso en el cine del Siglo XXI: "Nos detuvimos a finales del siglo pasado, en 1999, por seguir un criterio sobre el cine clásico. Tal vez una película de las dos últimas décadas todavía no ha tenido tiempo de alcanzar ese status. Eso no quiere decir que no haya buenas películas de terror, aunque tengo la impresión personal de que hemos evolucionado hacia un cine más cruel y más efectista, que no deja improntas tan duraderas".

"En realidad como teníamos que cerrar el libro en un número de películas y de páginas, lo hemos acotado al siglo XX, de hecho finalmente se cayó alguna que se saltaba esa frontera" -añade Fernando-.

"Yo creo que si que se siguen inventando monstruos -continúa el ilustrador-, seguramente acordes con cada época, lógicamente los clásicos tienen un aura que les da el paso del tiempo, quizás lo que les diferencia de los actuales tiene que ver más con lo explícito de las películas, cada vez hay que tener más estómago para el terror".