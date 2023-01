Muere Tom Verlaine, líder de Television y pionero del punk

El cantante y guitarrista Tom Verlaine, líder de la banda Television y una de las figuras más influyentes del punk neoyorkino, ha muerto este sábado en Manhatattan a los 73 años, según ha anunciado Jesse Paris Smith, hija de la cantante Patti Smith, quien no ha especificado las causas del fallecimiento aunque sí ha precisado que se ha producido "tras una breve enfermedad".

Verlaine -que tomó el apellido como homenaje al poeta simbolista francés Paul Verlaine- se fogueó en la escena underground de Nueva York en los años setenta y fue un habitual del mítico club CBGB, del que también surgieron bandas como The Ramones, Talking Heads o Blondie.

Su primer disco, Marquee Moon (1977), logró un gran recibimiento por parte de la crítica y está considerado como una obra de culto. Sin embargo, la banda se separó poco después y Verlaine inició una carrera en solitario irregular y que le llevó a establecerse temporalmente en Londres, donde su música contaba con mayor número de seguidores.

"Bendito seas Tom Verlaine y gracias por las canciones, las letras, la voz", ha escrito en su cuenta de Instagram el vocalista de R.E.M., Michael Stipe. "Me introdujiste en un mundo que puso mi vida patas arriba. Te estaré eternamente agradecido", concluye el mensaje.

También el bajista de Red Hot Chili Peppers, Flea, ha asegurado en Twitter que escuchó Marquee Moon "más de mil veces" y ha calificado a Verlaine como "uno de los grandes músicos de todos los tiempos". "Él influyó inconmensurablemente en la manera en la que John (Frusciante, guitarrista de RHCP) y yo tocábamos. Vuela Tom", concluye el mensaje.

