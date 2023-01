La feria gastronómica más importante de España ha vuelto un año más de la mano de Madrid Fusión, con un lema claro: "No hay límites". Por el pabellón 14 de Ifema tan pronto puedes encontrarte a la mejor croqueta ibérica de 2023, como un Coent picante de Castellón o una torrija endulzada a la miel conquense o degustar manzanas asadas durante dos meses a 60 grados.

En sus pasillos se entremezclan, aparte de sabores y olores de cada rincón del país, infinidad de hosteleros, estudiantes de cocina con chefs de renombre o grandes productores y pequeños proveedores que ven en Madrid Fusión una oportunidad para encontrar nuevos sabores que trasladar a los fogones o hacer nuevos clientes, al mismo tiempo que un bocado de grana padano se intercala con una morcilla de Burgos para posteriormente pasarlo con un pequeño trago de pacharán añejo.

"Nos aporta mucha visibilidad, a nosotros nos cuesta mucho salir de Castellón y aquí puede venir gente preguntando de Palma, Logroño...", explica el responsable de embutidos La Cabanenca, Vicente Llopis. El empresario ha traído hasta Madrid Fusión, de la mano de la Generalitat y la Diputación de Castellón, este comercio de embutidos familiares de Burriana y que realiza un Coent picante con el que ponerse a prueba, pero que solo se conoce a nivel local a pesar de su buen sabor que deja un regusto picante al probarlo.

"Somos empresas familiares que crecemos poco a poco y buscamos darnos a conocer aquí", se expresa en la misma línea la enóloga de la pequeña bodega castellonense Barón d'Alba, Sonia Valero.

"El objetivo de todos los que venimos aquí es salir de esa zona de confort local y ver otros mercados para crecer", añade Valero. Aunque avisa sobre la posibilidad de captar nuevos clientes: "Aquí todo es muy bonito, pero luego habrá que ver cuantos contactos materializan".

Uno de esos posibles nuevos clientes es Álvaro, responsable de La Canibal, de un pequeño bar de estilo industrial en el madrileño barrio de Lavapiés que ofrece vinos orgánicos y cervezas artesanales. Vera ha venido hasta Madrid Fusión buscando nuevos proveedores, según comenta. "Aquí haces contactos y sobre todo encuentras productos que son de otras zonas que no conoces. Me ha pasado con estos vinos de Castellón, no es una zona que se conozca mucho y me ha sorprendido bastante, buscamos ese concepto y nos encaja", explica mientras huele un tinto y un vino blanco.

