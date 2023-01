La mejor croqueta de jamón ibérico se elabora en Albacete y se puede disfrutar en la carta y los dos menús degustación del restaurante Ababol, en Albacete, cuyo propietario y cocinero, Juan Monteagudo, se ha proclamado este lunes ganador de la novena edición del Concurso Mejor Croqueta de Jamón Sánchez Romero Carvajal organizado por Madrid Fusión.

"En el concurso he probado todas y había un nivel altísimo, con muy pocas diferencias, todas casi idénticas. ¿Qué la puede distinguir? El jamón que utilizamos, ha sido determinante", explica Monteagudo en una entrevista con RTVE.es tras recibir el galardón.

En Ababol elaboran al día alrededor de 70 croquetas a mano y el secreto "está en la cremosidad de la misma, la temperatura suave y un sabor intenso a jamón", confiesa Monteagudo.

"Para nosotros es muy importante que el jamón esté bien integrado, pero que la bechamel sea lo más blanca posible. En la fritura utilizamos pan rallado tradicional y huevo y, además, utilizamos aceite de girasol y de oliva, a veces incluso los mezclamos", añade.

"Me he traído las croquetas voleadas y aquí en directo he hecho la bechamel porque al momento es como mejor está", comenta el cocinero albaceteño. Una bechamel que debe quedar "muy cremosa, lo más blanca posible y que brille", según había explicado previamente a los periodistas.